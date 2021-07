Od 23. do 27. srpnja Drniš i okolica postaju središnji kazališni događaj u Hrvatskoj zahvaljujući "GOODFEST-u", festivalu koji je nastao iz dvije ljubavi glumice Ecije Ojdanić.

Usprkos svim nedaćama koje je pandemija koronavirusa donijela kazališnom svijetu, dobri i hvalevrijedni projekti vraćaju nadu da će se sve polako vratiti u normalu i da će nam, sada već staro „novo normalno“, donijeti nove stvari koje ćemo još više cijeniti obzirom na okolnosti u kojima su nastale. U to čvrsto vjeruju hrvatska glumica Ecija Ojdanić i Ivana Menđušić, direktorica Turističke zajednice Grada Drniša, koje pokreću kazališni festival znakovitog imena "GOODFEST" koji će se održati od 23. srpnja do 27. srpnja.



Ideja o nastanku ove manifestacije pokrenuta je s ciljem postizanja bolje vidljivosti Drniša na turističkoj karti Hrvatske, grada koji je već nadaleko poznat po prirodnim ljepotama, tradicionalnim delicijama – drniškom pršutu, sirevima i vinima, predivnim ljudima i bogatoj povijesti. Kazališni projekt koji podržavaju lokalna zajednica, Županija, lokalni ugostitelji te firme iz grada i bliže okolice ugostit će naša najpoznatija kazališna i glumačka imena, a predstave u već dogovorenom programu obradit će neke od aktualnih tema o kojima svakodnevno razgovaramo ispijajući popodnevne kave – razorni potresi koji su iza nas, pandemija koronavirusa i druge. Smijeha i dobrih vibracija također neće nedostajati, a publika će imati prilike nakratko vratiti se i u osamdesete u malo drugačijem i humorističnom duhu.



"Važnost GOODFEST-a za Drniš kao grad je neizmjerna. On će gradu dati novi polet, novu, moderniju energiju iz koje će se rađati i druge ideje i projekti. Zaista smo sretni što iz naših krajeva potječu tako divne osobe, kao što je i sama Ecija Ojdanić, koji zbog čvrste veze sa svojim krajem žele pomoći razvitku i boljitku. Iskreno mislim kako su ljudi iz Dalmatinske zagore najviše vezani za svoj kraj, nekako tu poveznicu uvijek naglašavaju, ne odriču se svog tvrdog naglaska i uvijek isključivo idu kući na zimovanja i ljetovanja, bez obzira što nema ni mora, a ni skijaških staza. Takav slučaj je i s mojim roditeljima koji sad već preko 40 godina žive u Zagrebu. Takav slučaj je, čini mi se, i s Ecijom te smo zahvalni za svakog takvog čovjeka/ženu i svaku priliku koju takve osobe za sobom nose", izjavila je Ivana Menđušić, direktorica Turističke zajednice Grada Drniša



"GOODFEST je festival koji je nastao iz moje dvije ljubavi; ljubavi prema kazalištu i ljubavi prema Drnišu. Jednostavno, u meni je već dugo vremena rasla potreba da Drnišu vratim bar dio ljubavi koju sam dobila u svome bezbrižnom djetinjstvu. Trudim se mom gradu dati ljubav kroz ono što najbolje znam, kroz kazališnu umjetnost. Živimo u izuzetno zahtjevnim vremenima, kada je sve teže nego što je bilo inače, no upravo ta vremena su bila pokretač. U njima neki samo vide probleme, a drugi prilike. Moja Moruzgva je, za te prilike, radila fantastično, no kada smo bili 'zatvoreni' ostajalo je vremena da svoje želje, o kojima sam dugo maštala, krenem realizirati. Danas sam sretna što sam to vrijeme stvarala i radila jer, nadam se, da će ovo ljeto Drnišanima biti nasmijano i zabavno, da će glumci uživati u izletima koje im je priredila TZ Drniša, da će se vratiti u svoje gradove s nezaboravnim uspomenama. Želja mi je da se ostatak Hrvatske upozna ovaj prekrasan kraj umjetnika, glazbenika, kipara, intelektualaca i vrijednih, srdačnih ljudi. Drniški kraj je destinacija iz snova, naša Provansa, bogate kulturne, povijesne, sakralne, gastronomske i sportske turističke ponude. Vidimo se u Drnišu od 23. do 27.07.", izjavila je Ecija Ojdanić.



Predstava "Majstori", koja je svoju premijeru doživjela prošle godine, otvara prvi dan festivala. Majstori okupljaju odličnu glumačku ekipu – Petru Dugandžić, Eciju Ojdanić, Jasnu Palić Picukarić, Matiju Šakoranju, Sinišu Ružića i Ivana Colarića, koja nam kroz radnju smještenu u Zagrebu u vrijeme nakon potresa daje jasnu sliku što nam se događa kao društvu, ali i kao pojedincu. Autorica predstave je Ana Tonković Dolenčić, a za režiju je zaslužan Krešimir Dolenčić.



Drugog dana festivala na scenu će stati glumica i spisateljica Arijana Čulina, koja u predstavi "Disco baba" odlučuje postati DJ, kojem je uzor Tina Turner, nostalgično se prisjećajući mladih dana i odlazaka u disco kroz priču o svemu što se promijenilo od kada je bila mlada.



Na programu je i nastavak hita "Cabaret preko veze" – "Vla-Vla-Vlajland cabaret" kao druga epizoda pustolovina Vlajne čistačice, koju utjelovljuje Ecija Ojdanić. Kulturološki nesporazumi i melodramatske zavrzlame koje su je snašle u Njemačkoj, zemlji snova mnogih naših gastarbajtera, ponovno će zabaviti publiku, ali i poslati važnu poruku. Za režiju je zaslužan Ivan Leo Lemo.



Gostuje i predstava "Krtice" u režiji Ljubomira Kerekeša, u kojoj glavnu ulogu igra mladi i višestruko nagrađivani Jan Kerekeš, koji je za ovu predstavu bio nominiran za Nagradu hrvatskog glumišta 2015. godine. Predstava na maksimalno duhovit način prikazuje borbu domara nogometnog kluba s neumornim krticama, koji će pokušati otjerati isprobavajući sve metode koje su ikad ikome pale na pamet.



Za kraj festivala ostavljena je predstava o kojoj će se sigurno pričati ove godine, a publika u Drnišu ima priliku među prvima vidjeti kakva je nova predstava kazališta Moruzgva, nastala u koprodukciji s Kazalištem Marina Držića u Dubrovniku - "Jel' tako, Zorane?" Predstava u fokusu ima obiteljski događaj koji razotkriva njihove neuralgične točke iz prošlosti, istovremeno se ispreplećući s aktualnim događajem člana obitelji koji je nehotice izazvao sukob s osobom drugačije nacionalnosti. Vječno, pa tako i danas, aktualne teme u ovoj predstavi su oblikovane uz veliku dozu humora, koji se s jedne strane suptilno poigrava s klišejima dalmatinskog mentaliteta, a s druge donosi toplu ljudsku priču o malim, svima nama tako bliskim, sudbinama o kojima se često ne usudimo govoriti. U glavnim ulogama igraju Vedran Mlikota, Ecija Ojdanić, Petra Svrtan, Iva Kraljević i Paško Vukasović.



Festival traje pet dana, a ulaz na sve predstave je besplatan. Zbog epidemioloških mjera uzrokovanih pandemijom koronavirusa, predstave će biti izvedene na dvije lokacije - Poljani u Drnišu te ispred Crkve Svetog Ilije u Kljacima. Organizatori za sljedeću godinu već planiraju postavljanje dijela programa na Roškom slapu te obogaćivanje kazališnog programa i onim glazbenim.



Važnost ove manifestacije za Drniš kao grad je neizmjerna, jer će se, kroz novu i moderniju energiju koju njome dobiva, rađati nove ideje i projekti. Stoga nemojte propustiti ovaj festival kojem ćete se svake godine iznova poželjeti vratiti.



GOODfest program:

23.07. Majstori

24.07. Disco baba

25.07. Vla vla vlajland cabaret' u selu Kljaci (općina Ružić)

26.07. Krtice

27.07. Jel' tako, Zorane?