Jim Sheridan priprema dokumentarnu seriju o Sophie Toscan du Plantier koja je ubijena dva dana prije Božića 1996., a glavni osumnjičenik, novinar Ian Bailey je pušten zbog nedostatka dokaza.

Poznati scenarist i filmski producent Jim Sheridan, koji je šest puta bio nominiran za nagradu Oscar, priprema dokumentarnu seriju o stravičnom ubojstvu koje je i dan danas ostalo misterij.

Bit će to prvi takav njegov projekt, a nosit će naziv "Murder at the Cottage: The Search for Justice for Sophie". Serija će imati pet nastavaka, a u središtu priče je televizijska producentica Sophie Toscan du Plantier koja je ubijena u Irskoj 1996. godine dva dana prije Božića u obiteljskoj kolibi u Schullu u okrugu Cork.

Sophie, koja je bila supruga poznatog filmskog producenta Daniela Toscana du Plantiera, imala je 39 godina kada je pretučena na smrt. Stravičan slučaj je šokirao mirni irski gradić, ali i ostatak svijeta te je te je i nakon 24 godine ostao neriješen.

Glavni osumnjičenik za Sophieno ubojstvo je bio engleski novinar Ian Bailey koji je prvi stigao kao reporter na mjesto zločina, no nikad ga nisu osudili zbog nedostatka dokaza. Ipak, prošle ga je godine francuski sud proglasio krivim u odsutnosti i odredio mu kaznu od 25 godina zatvora. Unatoč tome Bailey se uspješno bori protiv neprestanih zahtjeva francuske vlasti za izručenjem te i dalje živi u gradiću Cork i ističe da je nevin.

U dokumentarnoj seriji će se pojaviti svi koji su bili upoznati sa slučajem i radili su na njemu, a među njima će biti i Sophiena obitelj i novinar Ian. Sheridan je na dokumentarnoj seriji počeo raditi prije više od pet godina i prikupio je stotine materijala. Usto će pojaviti i ispred kamere.

"Na neki način moram biti glavni istražitelj i imao sam neka luda pitanja koja nitko nije postavio koja mi nisu davala mira. Možda nemam staža ili opsesiju kao Kubrick ili Scorsese, ali mislim da imam neku sposobnost malo bolje pogledati slučaj", rekao je Sheridan za Variety.

Istaknuo je da samo želi saznati pravu istinu i neće stati dok ju ne otkrije. Serija se očekuje sljedeće godine na Sky Crimeu.