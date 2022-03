Leighton Meester glavna je zvijezda filma snimanog u Hrvatskoj o kojem posljednjih dana svi pričaju, a uz nju su se pojavila i neka domaća lica.

"The Weekend Away" ovih je dana najgledaniji Netflixov film u Hrvatskoj, što nimalo nije čudi obzirom na činjenicu da se upravo na našoj obali i snimao. Glavna zvijezda filma je poznata "Tračerica" Leighton Meester, a osim nje u filmu se mogu vidjeti i brojna domaća glumačka lica.

Amar Bukvić ima jednu od važnijih uloga, a uz kolegicu Ivu Mihalić pojavio se i mladi glumac Marko Braić.

Radnja filma temelji se na romanu autorice Sare Alderson, a u njezinu se središtu nalaze dvije prijateljice koje u Split dolaze na odmor iz snova koji postaje pravna noćna mora kada jedna od njih biva ubijena.

Film nije pokupio dobre kritike te su ga mnogi ocijenili lošim, a na IMDB-u ima ocjenu 5,6. Na istoj platformi mnogi su komentirali da su očekivali više od samoga filma, no upravo Split ih je oduševio te su redom komentirali kako je "The Weekend Away" dao posebnu čar Splitu, koji je po svima ionako predivan grad.

Meester i ekipa film su snimali od 31. svibnja do 2. srpnja prošle godine na nekoliko lokacija u Splitu, ali i južnije. Dioklecijanova palača, Peristil, Matejuška, Splitska Riva, Noćni klub Zenta i Crkva svetog Vlaha u Dubrovniku samo su neke od znamenitosti koje su prikazane u Netflixovom filmu.

