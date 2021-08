Film Danisa Tanovića "Deset u pola" otvorio je ovogodišnji Sarajevo Film Festival, a reakcije nakon njegove projekcije se ne stišavaju.

Filmu bosanskohercegovačkog redatelja i oskarovca Danisa Tanovića "Deset u pola noći" pripala je čast da otvori nedavni 27. po redu Sarajevo Film Festival, što se pokazalo punim pogotkom jer je publika njime bila i više nego oduševljena.

I sam redatelj, koji je u svojoj karijeri nagrađen i prestižnim Oscarom za film "Ničija zemlja", priznao je kako ima dojam da su ljudi stvarno uživali u premijeri njegova filma.

"Mislim da ih je sve to dirnulo i da je to neka lijepa priča. Ljudi su se smijali. Puno ih nije čulo te neke stvari. Meni su svi moji filmovi duhoviti. Čovjek nešto napiše, ali to je neki splet okolnosti koji se desi ili se ne desi. Da bi uspjelo bilo što od toga, moraš imati ljude koji razumiju humor i da mogu to da ponesu", izjavio je Danis nakon premijere.

U središtu radnje nalaze se inače dvojica prijatelja iz Sarajeva, odnosno dvojica vlasnika ćevabdžinica koji se u jeku pandemije sukobljavaju oko kvalitete ćevapa, a kroz sve to preispituju svoje životne odluke i bore se s nastalim promjenama. Njihova prepucavanja na kraju će izazvati pravi kaos u cijelom gradu i njihovo će se prijateljstvo naći na kušnji, a hoće li uspjeti savladati sve prepreke ostavljamo vama da sami saznate.

U filmu glume Branko Đurić, Izudin Bajrović, Almir Palata Prle, Goran Navojec, Anja Matković, Helena Vuković, Kerim Čutuna, Mirvad Kurić, Nermin Tulić i Mediha Muslović. A uz njih pojavljuju se i glazbene zvijezde poput Halida Bešlića, Saše Lošića, Goran Bregovića i Brano Jakubović iz Dubioze kolektiva koji je autor glazbe.