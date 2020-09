Uz ovu metodu ćete smršavjeti prirodno i brzo bez ikakve dijete i vježbanja. Kao i 14.765 osoba koje su je već iskoristile. Jedna od njih je gospođa Ina, frizerka iz Splita, koja se odlučila ispričati nam svoju priču.

Gospođa Ina prije 2 mjeseca (Foto: PR)

Upoznajte gospođu Inu. Gospođa Ina ima širok osmijeh, veliko srce i... sklonost k pretilosti koju je više puta bezuspješno pokušavala savladati.

Gospođa Ina je koristila valjda sve: dijete s povrćem, zbog kojih je bila stalno gladna; intenzivne izgladnjujuće dijete, zbog kojih je bila jako slaba; naporne vježbe, koje nisu donosile poboljšanje. Izbjegavala je bijelo pecivo, prestala je pržiti meso i ostavila je slatkiše.

Ipak, svakako nije mogla izgubiti težinu

Kolegice su govorile: Jednostavno manje jedi! Ne diraj slatkiše! Počni vježbati! Ovakvi savjeti su brzo postali svakodnevni košmar gospođe Ine. Željela im se izvikati u lice: Lako je pričati!

Na poslu se stalno susretala sa sažaljivim pogledima klijentica. Njegovane, vitke gospođe, koje su dolazile obojati kosu ili na neki drugi skupi tretman, gledale su na gospođu Inu s čuđenjem. Bila je to mješavina prezira, nadmoći i sažaljenja - prisjeća se gospođa Ina. - Bila sam ljuta jer nisam mogla skinuti te kilograme, iako sam se trudila.

Upirali su prstom u nju i ismijavali je

Što je još gore, često je gledala svoje vitke klijentice kako jedu tijekom boravka u frizerskom salonu. Znale su pojesti i po dvije krafne i popiti toplu čokoladu sa šlagom, a ona je pila vodu i čaj bez šećera, a na slatkiše je mogla samo gledati. "Mislila sam si tada kako je to nepravedno. Kako te žene nisu pretile, a ne ja? I prije svega - nisu imale pravo kritizirati me!"

Imala je tolikih problema da nije mogla paziti na unuka

Ali ono najgore se dogodilo na rođendanu Kristijana, 3-godišnjeg unuka gospođe Ine. Proslava je bila glasna. Na njoj je bila cijela obitelj, tete i rođakinje. Sve naravno vitkije od gospođe Ine. Tada je slučajno gospođa Ina čula kako njena snaha govori drugima: "Ne razumijem zašto ta žena ne povede malo računa o sebi! Pa ona može paziti na Kristijana u ovom stanju".

Kada je gospođa Ina ovo čula, suze su joj krenule niz obraze. Maštala je o tome da propadne u zemlju od srama i bijesa. Cijelu večer je odbijala kolače, voće i slatke napitke. Nije pojela čak ni komad Kristijanove rođendanske torte! Međutim, uplašila se jer zaista nije uspijevala paziti na Kristijana. I to joj je bilo najgore.

Pretile osobe su proganjane zbog svog izgleda

Milijuni žena na svijetu prolaze kroz istu muku. Ispitivanja su pokazala da je čak 87% pretilih osoba proganjano zbog svog izgleda. Ljudi su ponekad surovi prema "popunjenim" ljudima. Upiru prstima, smiju se i pričaju iza leđa. Tretiraju "popunjene" kao nekog lošijeg, osobu "drugog reda" ili čak invalida. Nitko pritom ne razmišlja koliko te osobe pate. Ne samo fizički, nego i psihički zbog tog proganjanja.

Smatraju se glupljim, lijenim i gorim

Prema ispitivanjima Instituta za Borbu za Dobro Raspoloženje, čak 89% anketiranih osoba smatra pretile osobe ljenijima. Preko 79% ispitanih smatra da su pretile osobe ovisnici o hrani, koji se ne umiju zaustaviti u jelu. To su vrlo uvredljiva uvjerenja. Kao što pokazuje primjer gospođe Ine, kao i primjeri mnogih drugih osoba u sličnoj situaciji, to su također i pogrešna uvjerenja. Nije istina da je pretilost posljedica loše prehrane. Također nije istina da će vježbe od vas napraviti vitku ženu. To tako NE ide.

Istina je da pretilost ovisi o metabolizmu

Metabolizam odlučuje o tome tko je vitak, a tko ne. Odnosno, svatko u svom tijelu ima programiranu brzinu sagorijevanja kalorija. Neke osobe sagorijevaju kalorije brzinom torpeda, odmah nakon jela. A u njihovom tijelu ne ostaje ni gram masti. Bez obzira na to što će pojesti, svakako će biti vitke. Mogu jesti krafne, kao klijentice koje se smiju gospođi Ini - i neće biti pretile. S druge strane, osobe kao gospođa Ina imaju spor metabolizam. A to nažalost označava da, štogod budu radile, neće smršavjeti koliko žele.

Gospođa Ina je poboljšala metabolizam u mjesec dana (Foto: PR)

Gospođa Ina već zna kako riješiti svoj problem. Pogledajte sada njezinu najnoviju sliku. Smršavjela je 25 kg u mjesec dana. Potpuno sigurno i prirodno. Štoviše, od tada može jesti štogod želi. Ne mora se ograničavati. Može pojesti kolač na rođendanu kolegice. Rado će otići u kafić s kolegicama. Može jesti omiljene kolače koji je napravila s unukom! Idu na sladoled, zajedno ga jedu, a poslije trče po parku.

Sve to zahvaljujući ovoj metodi

Gospođa Ina je uzela stvar u svoje ruke. Nije namjeravala i dalje biti žrtva proganjanja zbog svoje težine. Uradila je to i zbog unuka Kristijana, kako bi bolje mogla paziti na njega. Upisala se na Konferenciju za stručnjake na temu metabolizma. Upravo tamo je saznala kako učinkovito potaknuti svoj metabolizam. Ili bolje rečeno - izgraditi ga ponovno.

Dovoljno je 30 dana da se potpuno obnovi metabolizam

Međunarodna skupina istraživača objašnjavala je pravila djelovanja njihove najnovije metode za metaboličko mršavljenje. Posljednje 3 godine provodili su ispitivanja nad metabolizmom sagorijevanja kalorija i odradili tisuće testova koji su pokazali visoku učinkovitost metode.

Prema njima, čak 87% svih slučajeva pretilosti uzrokovanih slabim staničnim metabolizmom može se regulirati u jedva 30 dana. Dovoljno je 30 dana kako bi se metabolizam sagorijevanja kalorija poboljšao i obnovio. Tako, da se mršavljenje odvija automatski na staničnoj razini. Bez ikakve dijete i vježbanja.

Neovisna ispitivanja pokazala su 97% učinkovitosti metode u povećavanju metabolizma masti. Metabolizam se zahvaljujući njoj ubrzava za 230%. Zato su sve sudionice testova počele mršavjeti odmah nakon uporabe metode - bez promjene prehrane ili načina života. Odmah su se osjetile lakše i sposobnije, a uz to im je porastao optimizam!

Pogledajte kako svoju metamorfozu opisuje gospođa Ina:

"Presretna sam. Smršavjela sam odlično, onako kako sam htjela. Počela sam izgledati kao kada sam bila mlada. Uz to mi se učvrstilo tijelo i općenito sam sposobnija. Velika je sreća što sam naišla na ovu metodu. Bez nje bih valjda već bila u grobu, a sada opet živim punim plućima! Ljudi me poštuju, osjećam se sjajno - dive mi se. Tako sam ponosna na sebe. Prirodno sam u 30 dana postigla ono za što sam se godinama borila gladovanjem i mučenjem vježbama. Obavezno morate isprobati. Ova ponuda će sigurno uskoro biti vrlo skupa ili čak nedostupna, tako da Vam savjetujem - uzimajte dok ima!".

