Dokumentarna serija "Tiger King" prati Joea Exotica kroz njegove avanture s velikim mačkama, ali i sve nedaće kroz koje prolazi zbog njih.

Nova dokumentarna serija na Netflixu "Tiger King" otkriva život muškarca koji se nazvao Joe Exotic, a od prve do posljednje epizode postajat će vam sve jasnije da je život kojim vi živite sasvim normalan i bez prevelikih drama.

Priča na početku otkriva Joeovu ljubav prema velikim mačkama i kako je došao do toga da posjeduje vlastiti zoološki vrt u kojem se pomno brine o tigrovima, pumama, lavovima i ostalim mačkama. Ne samo da se brine o njima već ih i mazi, igra se s njima i objašnjava nam kako se i velike zvijeri mogu pripitomiti. OK, čini se kao zabavna priča na početku, no onda sve krene dalje i završite u velikoj sapunici u kojoj nikome nije jasno što se upravo dogodilo na prvu.

Joe u početku osvaja djelatnike i publiku svojim šarmom i energičnom osobnošću, no kako priča ide kraju, tako se i sve mijenja, uključujući njega. Srećom, Joe sve dokumentira kamerama, tako da u dokumentarcu iz prve ruke imamo priliku vidjeti sve kroz što prolazi on, ali i svi koji rade za njega. Uz razna svjedočanstva njegovih djelatnika, prijatelja, suradnika i bivših supružnika, sve više dolazite do zaključka i pitate se kako je moguće da nekome takvo nešto uspije.

Tijekom čitave serije trn u oku Joeu je Carole Baskin, borkinja za prava velikih mačaka. Ipak, i ona sama ima nekoliko lavova i tigrova u zatočeništvu, no tvrdi kako u njezinu zoološkom vrtu životinje imaju ipak više prostora za život i lagodnije im je. Joe i Carol svađaju se do razine koja je zaista za snimanje filma, a u sve su uključeni i ostali ljubitelji velikih mačaka koji imaju vlastite zoološke vrtove u SAD-u.

U priči za koju ne vjerujete da ste ju upravo pogledali i da je to zaista istina otkrit ćete čitav svemir osobnosti brojnih ljudi i što su sposobni napraviti za najveće strasti u svom životu. Bez obzira na to koliko je priča izvan svih okvira, sve preporuke da ju pogledate čim uhvatite priliku. Ostale detalje ipak morate otkriti sami, da ne pokvarimo čitav doživljaj.