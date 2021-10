David Harbour je zbog nove uloge u filmu o duhovima drastično promijenio imidž, a na setu su ga ovih dana uspjeli snimiti fotografi.

Američki glumac David Harbour, koji je najveću slavu stekao glumeći policajca Jima Hoppera u hit-seriji "Stranger Things", ovih dana radi na svojem novom projektu, zbog čega je u potpunosti morao promijeniti imidž.

Fotografi su 46-godišnjeg Davida snimili nakon drastične promjene, i to na setu filma "We Have a Ghost" u New Orleansu, gdje se pojavio ćelave glave s tek nekoliko zalizanih pramenova i bez brade, koja mu je već neko vrijeme bila zaštitni znak.

U novom filmu glumi čovjeka imena Kevin koji dolazi do otkrića kako njegovu kuću proganja duh Ernest, nakon čega postaje internetska senzacija, ali i meta CIA-e, prenosi The Hollywood Reporter. Osim Davida, u glavnim ulogama pojavljuju se Anthony Mackie, Jennifer Coolidge i Tig Notaro.

David je, osim po glumi, poznat i po braku s britanskom pjevačicom Lily Allen, s kojom je prošlog mjeseca proslavio prvu godišnjicu, a par je prošle godine uživao u zajedničkom odmoru na našoj obali. Nedugo nakon toga zavjete su izrekli ispred jednog od najpoznatijih imitatora Elvisa Presleyja, Brendana Paula.

Otkako su zajedno, slavna pjevačica izvukla se i iz ralja alkohola i droga, a upravo joj je David bio podrška cijelo vrijeme. Nikada nisu javno rekli da su zaručeni, no paparazzi su često pjevačicu fotografirali s velikim dijamantnim prstenom na ruci.