Zagrebački Studio Smijeha odlučio je kompletan show iz Lisinskog staviti online kako bi se ljudi diljem svijeta mogli nasmijati do suza iz komfora vlastitog doma.

Sukladno ovim ne tako dobrim vremenima za live nastupe i smijeh uživo, zagrebački Studio Smijeha odlučio je kompletan show iz Lisinskog staviti online kako bi se ljudi diljem svijeta mogli nasmijati do suza iz komfora vlastitog doma, te u isto vrijeme pomoći komičarima da održe stand up scenu na životu.

Show predstavlja šest ponajboljih komičara/ki cijele regije.

U Lisinskom su nastupali:

Igor Drljo, IGGY (BiH) – zvijezda Hayatovog Monty Daytona, u stand-up komediju je “uletio“ krajem 2013. godine. Nakon nekoliko open mic ukazivanja, raja ga je prihvatila, on je prihvatio raju i onda počeo s “pravim“ nastupima. Na početku je nastupao po mostarskim lokalima (na obje strane!), ali nakon nekog vremena se, kako kaže, “uštelio” i počeo nastupati i izvan svog grada. Do danas je skupio priličan broj nastupa diljem cijele Bosne i Hercegovine, ali i izvan nje. Ukratko, mali čo’ek, velikih mogućnosti i još većeg smisla za humor!

Nikola Todoroski (MK) - stand up komičar i glumac sa Ohrida u Makedoniji. On je voditelj, urednik i producent satiričke TV emisije Ministarstvo komedije. Došao je do polufinala natjecanja Funniest Person in The World u organizaciji svjetski poznatog comedy kluba The Laugh Factory. Nikola godišnje ima preko 150 nastupa u Makedoniji i izvan nje. Nastupao je u klubovima u Amsterdamu, u Helsinkiju, slavnoj Komedijarnici u Londonu, također diljem Balkana. Rezident je komičar te jedan od osnivača The Comedy Club Sofija.

Martina Ipša (SLO) - jedna od začetnica stand up komedije u Sloveniji i je jedna najboljih slovenskih stand up komičarki. Sa svojim nastupom koji je pun originalnosti i direktnosti, popularna je kod publike različitih profila. U 10 godina karijere nastupala je u više država i osim na slovenskom, nastupa i na engleskom te hrvatskom jeziku. Sa kolegama iz regije i uz organizaciju Standup.rs nastupala je u emisiji Stand up & More, koja je bila emitirana na Comedy central Extra. Osvojila je brojne nagrade od kojih joj najdraža Europski Heroj Humora 2018.

Aleksandar Perišić (SRB) - jedan od vodećih komičara crnog humora u regiji. Na „tamnu stranu” prešao je 2010. godine kada je pobjedio na natjecanju Otvorenog mikrofona. Njegov humor osim što publiku provocira, može je i navesti na dublje razmišljanje (posebno ako ste popili koje piće više). Za samopouzdanje na sceni zaslužno je i njegovo višegodišnje glumačko iskustvo.

Tin Sedlar (HR) - Najmanji komičar na Balkanu, boji se svega što je više od 168 cm, voli sve što vole mladi (mali), voli se šaliti na svoj račun. Kao mali je bio mali, a kao veliki je opet mali. Hobi mu je pokazivanje osobne na ulazu u noćne klubove i pri kupnji alkohola. On je jednostavno mali čovjek s velikim srcem.

Odnedavno glumi u Hit predstavi "Ocat i sin" uz bok Zlatanu Zuhriću Zuhri.

Program vodi komičarka Marina Orsag, koja iza sebe ima petnaest godina karijere, preko tri tisuće nastupa u regiji i svijetu, te titule Najbolje stand up komičarke Balkana 2013., najbolje komičarke Kontinentalne Europe i Rusije 2015 te Europskog Heroja humora 2018. Također je osnivačica stand up scene u Hrvatskoj.



Ulaznica za stream u pretprodaji 50kn za jedno kućanstvo, na dan streama 70kn za jedno kućanstvo. (za uplate izvan Hrvatske pretprodaja cca 6.67eur/800dinara/13KM, na dan 9,3eur/1100 dinara/18,6KM) Ulaznice su u pretprodaji dostupne na Entrio.hr.