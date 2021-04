Serija Why Are You Like This - 2

Serija "Why Are You Like This" je puna urnebesnih problema s kojima se suočavaju glavni likovi Mia, Penny i Austin, a rješavaju ih na posebno domišljate načine i izazivaju salve smijeha.

Australska serija "Why Are You Like This" progovora o problemima generacije Z na humorističan i originalan način, a glavni likovi su užasnog karaktera zbog čega je radnja toliko zabavna.

Mia je biseksualka južnoazijskog podrijetla i potpuno je sigurna u sebe, često je previše egocentrična i okrutna. Već u prvoj epizodi se može vidjeti kakva je dok traži novu karijeru i maltretira ljude dok sebe, no ona vjeruje da je u pravu dok sve to čini.

Penny je heteroseksualka puna anksioznosti i želi biti savršena prijateljica te pomoći svima oko sebe čak i kad to ti ljudi ne žele. Usto napravi više štete nego koristi, a pogrešno shvaća neke stvari pa optuži homoseksualca da je homofob.

Treći lik je njihov prijatelj i cimer Austin, draq queen koji je opsjednut sobom i skriva svoje osjećaje iza dijamanata i smiješnih sličica.

Serija je puna urnebesnih problema s kojima se suočavaju ovi osebujni likovi poput zaglavljene menstrualne čašice, a rješavaju ih na posebno domišljate načine.

Ova zanimljiva tročlana ekipa, koja je u 20-im godinama, nas kroz humor potiče da razmislimo o kulturi otkazivanju, pojmu koji se koristi za kada se neka osoba, skupina ili društvena zajednica izbacuju ili odstranjuju iz društvenih mreža ili u stvarnom životu iz društvenih, kulturnih, obrazovnih ustanova, javnih institucija ili javnih poduzeća. Također se bavi i politikom identiteta.

Miu je utjelovila Olivia Junkeer, Wil King igra Austina, a Naomi Higgins je odigrala Penny i usto je stvorila seriju skupa s Markom Samualom Bonannom i Humyarom Mahbub. Kreatori su istaknuli da im nije cilj prezentirati ljude ili fenomene kao loše ili dobre, a ni dati neku vrstu rješenja za probleme što je mnoge zaintrigiralo.

Ovo je serija posvećena i generaciji Z u koju spadaju svi rođeni od 1995. do 2011., a najvažnije obilježje pripadnika je mobitel u ruci. Upravo se ono može vidjeti kroz scene ove urnebesne serije koja ima šest epizoda.