Snimanje filma "Kako se riješiti frajera u 10 dana" obilježile su improvizacije glavne glumice Kate Hudson koja je uspjela iznenaditi čak i Matthewa McConaugheyja.

Šarmantna komedija iz 2003. godine "Kako se riješiti frajera u 10 dana" uvijek je dobra opcija za večernje opuštanje s boljom polovicom ili prijateljima, a u njoj možete uživati već večeras u programu Nove TV s početkom u 22:30.

Priča koja prati život novinarke Andie Anderson, koju glumi Kate Hudson i marketinškog stručnjaka Benjamina Barryja kojeg je utjelovio Matthew McConaughey pretočena je u jednu od najuspješnijih američkih komedija zaradivši više od 100 milijuna dolara u SAD-u i 70 milijuna dolara u kinima u ostatku svijetu.

Film je zapravo nastao na temelju radnje knjige "How to Lose a Guy in 10 Days: The Universal Don'ts of Dating" koju su napisale Michelle Alexander i Jeannie Long, a po njima su u filmu dobile imena i najbolje prijateljice glavne junakinje.

Ono što je zanimljivo sa samog snimanju su brojne improvizacije glumaca, između ostalog ona u kojoj je Andie dovela Benu novog psa na posao, pa se u jednom trenutku baca na svog dečka i počne ga ljubiti. Naime, to nije pisalo u scenariju pa je Matthewovo iznenađenje bila iskreno, bez imalo glume.

Kate je improvizirala i u sceni kada je Andie ometa Benjaminovu partiju pokera s dečkima, pa je nakon rečenice u kojoj on govori da je luda, ona bacila u zrak tanjur s grickalicam što nitko od glumaca nije znao da će učiniti, samo redatelj filma.

Uloga Andie prvotno je trebala biti dodijeljena Gwyneth Paltrow, a Matthewu je to bilo treći film koji je snimio s glumcem Adamom Goldbergom, s kojim je glumio 1999. u "Edtvu" i 1993. godine u "Dazed and Confused".