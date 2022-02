Seriju 911 pratite od 8. veljače, svaki utorak u 22 sata na FOX-u.

Volite slagati puzzle, potraga za nepoznatim dijelovima uzbuđuje vas te se često zamišljate u ulozi junaka koji živi život prepun akcije, ne znajući što ga sutra čeka? Sigurno ste onda ljubitelj uzbudljivih trilera i akcijskih serija, kao i dobrih kriminalističkih romana, koji pripadaju jednom od najpopularnijih žanrova s najviše posudbi iz gradskih knjižnica. Kad govorimo o serijama, tu svakako spada 911 serija koju od 8. veljače gledamo u novoj petoj sezoni utorkom na FOX-u.

No zašto volimo napete scene na ekranu?



U kriminalističkom žanru vidimo jedinstvenu priliku da pravi zločinci budu kažnjeni za svoja djela, što ponekad nije slučaj u stvarnom životu. Što su nas sve naučili oni koji riskiraju svoje živote svakodnevno da bi spasili tuđe?



1. Povjerenje je vrlo bitno, no uvijek treba paziti kome ga daješ.

Ponekad nas iznenade oni najbliži i krivac često bude netko na koga nikada ne bismo posumnjali.



2. Uvijek budite na oprezu jer ne možete predvidjeti kada će vas nevolja pronaći.

Ako nešto može poći krivo, poći će krivo – Murphyjev zakon kojeg uvijek treba imati na umu, ali mi vjerujemo da pozitivne misli ni Murphyjev zakon ne može pobijediti.



3. Ne optužujte bez dokaza.

Kao što ste vjerojatno već naučili kroz brojne društvene igre u kojima tražite krivca, nagađanja treba ostaviti za sebe sve dok nije moguće posložiti dijelove priče u smislenu cjelinu.



4. Slušajte što vam govori intuicija.

Važno je slušati unutarnjih glas jer on rijetko griješi, no ne zaboravite i na dokaze!



5. Strpljenje je vrlina.



To su pravila koja dobro znaju likovi iz serije 911, koja se temelji na stvarnim iskustvima osoba svakodnevno izloženih visokim pritiskom dok istovremeno pokušavaju uskladiti privatne živote s novim poslovnim izazovima. Već u prvoj epizodi situacija je napeta - dolazi do prevelikog broja hitnih slučajeva, uključujući pad medicinskog helikoptera u bolnici i kvar sustava kontrole zračnog prometa. U međuvremenu, Athena se mora ponovo suočiti s traumatični napadom nakon što slučaj serijskog silovatelja nekretnina završi na sudu. U isto vrijeme Eddie i Maddie proživljavaju svoje najgore dane u borbi za vlastito zdravlje.

Angela Bassett (Athena Grant), Peter Krause (Bobby Nash), Jennifer Love Hewitt (Maddie Kendall), Oliver Stark (Evan 'Buck' Buckley), Aisha Hinds (Henrietta 'Hen' Wilson) i brojni drugi nastavljaju petu sezonu popularne serije na FOX kanalu.

Seriju pratite od 8. veljače, svaki utorak u 22 sata na FOX-u.