Nagrada će na Sarajevo Film Festivalu biti dodijeljena po peti put, a utemeljilo ju je Vijeće Europe i njezin fond Eurimages s ciljem promovisanja ravnopravnosti spolova u europskoj filmskoj industriji.

Dvanaest dugometražnih filmova iz programa ovogodišnjeg 26. Sarajevo Film Festivala u izboru je za nagradu Audentia. Tako je odlučio žiri koji radi u sastavu: Aida Begić, rediteljica (BiH), Marco Müller, umjetnički direktor Međunarodnog filmskog festivala „Pingyao Crouching Tiger Hidden Dragon“ (Italija/Kina) i Iris Zappe-Heller, zamjenica direktora i voditeljica Odjela za rodnu jednakost i raznolikost Austrijskog filmskog instituta (Austrija).

Za nagradu 26. Sarajevo Film Festivala u konkurenciji su tri filma iz Takmičarskog programa – igrani film: „Galaksija Andromeda“ (rediteljica: More Raҫa; Kosovo, Španija, Italija, Sjeverna Makedonija; 2020), „Otto Barbarin“ (rediteljica: Ruxandra Ghitescu; Rumunija, Belgija; 2020), „Mare“ (rediteljica: Andrea Štaka; Švicarska, Hrvatska, 2020); tri iz Takmičarskog programa – dokumentarni film: „Zacijeli me“ (rediteljica: Danijela Stajnfeld; Srbija, Sjedinjene Američke Države, 2020), „The Fourth Character“ (rediteljica: Katerina Patroni; Grčka; 2019), „Povratak u Epipo“ (rediteljica: Judit Oláh; Mađarska, 2020); tri iz programa U fokusu: „Nevolja s rođenjem“ (rediteljica: Sandra Wollner; Austrija, Njemačka; 2020), „Rajski vrt“ (rediteljica: Áġnes Kocsis; Mađarska, Rumunija, Belgija; 2020), „Zana“ (rediteljica: Antoneta Kastrati; Kosovo, Albanija; 2019), dva ostvarenja iz programa Kinoscope: „Krvne veze“ (rediteljica: Jeanette Nordahl; Danska; 2020), „Garažni ljudi“ (rediteljica: Natalija Yefimkina, Njemačka 2020) i jedan film iz programa Suočavanje s prošlošću: „Dnevnik Diane Budisavljević“ (rediteljica: Dana Budisavljević; Hrvatska, Slovenija, Srbija; 2019).



Zbog angažmana na polju borbe za jednakost spolova u filmskoj industriji, Sarajevo Film Festival ima čast da ove godine bude domaćin nagrade Audentia. Audentia će biti dodijeljena rediteljici jednog od selektovanih filmova kao podrška za njen sljedeći film. Dobitnica nagrade Audentia će biti proglašena zajedno sa svim festivalskim nagradama 26. Sarajevo Film Festivala.



BIOGRAFIJE ČLANOVA ŽIRIJA:



AIDA BEGIĆ

Redateljica, BiH



Aida Begić je rođena u Sarajevu. Diplomirala multimedijalnu režiju na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu. Njen diplomski film „Prvo smrtno iskustvo“ prikazan je 2001. godine na Cannes film festivalu, u oficijelnoj selekciji Cinefondation i nakon toga dobio niz nagrada širom svijeta. Njen debitantski dugometražni igrani film „Snijeg“ dobitnik je Grand Prix nagrade programa Sedmica kritike Cannes film festivala, a nakon toga dobitnik niza nagrada širom svijeta. „Snijeg“ je nominovan za Europsku filmsku akademiju kao otkriće godine u sekciji Discovery. Njen drugi dugometražni igrani film „Djeca“ premijerno je prikazan na Cannes film festivalu, u oficijelnoj selekciji Un Certain Regard, gdje je i nagrađen specijalnom nagradom žirija. Napisala je scenarij i režirala kratki film „Album“, kao dio omnibusa „Mostovi Sarajeva“, koji je 2014. premijerno prikazan u oficijelnoj selekciji Cannes film festivala, u programu Special Screening. Producentica je dugometražnog dokumentarnog filma „Kuća od 100 miliona dolara“ reditelja Rešada Kulenovića. Aida Begić vanredna je profesorica na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu. Članica je AMPAS, EFA, SACD i UFRBiH. Njeno treće dugometražno ostvarenje, film o sirijskoj siročadi „Ne ostavljaj me“ prikazan je na festivalima širom svijeta, bio je bosanskohercegovački kandidat za Oscara i osvojio je brojne nagrade.



IRIS ZAPPE-HELLER

Zamjenica direktora i voditeljica odjela za rodnu jednakost i raznolikost, Austrija



Radeći sa Austrijskim filmskim institutom od 1993. godine Iris Zappe-Heller oduvijek je težila ka većoj jednakosti i raznolikosti u filmu, kako na državnom tako i na europskom nivou. Ona je austrijska predstavnica u odboru EURIMAGESa, djelomičnom sporazumu Vijeća Europe o finansiranju međunarodnih koprodukcija. U toj ulozi, ona je članica i predsjednica Grupe za jednakost spolova „50/50 do 2020“. Tokom 2017. godine je učestvovala kao austrijska stručnjakinja u izradi Preporuke Vijeća Europe o rodnoj jednakosti u audiovizualnom sektoru. Kao zamjenica direktora Austrijskog filmskog instituta od 2011. godine, Iris Zappe-Heller je pokrenula Odjel za rodnu jednakost i raznolikost na institutu i trenutno je na funkciji voditeljice odjela. Objavila je austrijski dio EWA-izvještaja o rodnoj jednakosti u filmu za period od 2006. do 2013. pod nazivom „Gdje su redateljice?“, te prvi austrijski Izvještaj o rodnoj jednakosti u filmu za period od 2012. do 2016. i njegov nastavak. Iris Zappe-Heller je također pokroviteljica ProPro – producentskog programa za žene kao i supokretač takmičenja u pisanju scenarija o snažnim ženskim likovima „Ako to ona može da vidi, ona to može da postane“.



MARCO MÜLLER

Umjetnički direktor Međunarodnog filmskog festivala „Pingyao Crouching Tiger Hidden Dragon“, Italija/Kina



Filmski kritičar i historičar. Redatelj i scenarist dokumentarnih filmova o kinematografiji. Profesor „Filmske arhitekture“ i „Filmskog kuriranja“. Konsultant za azijsku kinematografiju na Venecijanskom filmskom festivalu (1981-1995). Direktor Festivala „Ombre elettriche” (Električne sjene) u Torinu (1981). Nakon toga direktor festivala u Pesaru (1982-1989), Rotterdamu (1989-1991) i Locarnu (1992-2000), Direktor Venecijanskog filmskog festivala (2004-2011) i Rimskog filmskog festivala (2012-2014). Nakon jednogodišnjeg perioda na mjestu voditelja programa festivala (2015) u Kontinentalnoj Kini (Peking IFF, Fuzhou Silk Road IFF) pokrenuo je i vodio do novembra 2016. prvi Međunarodni filmski festival u Macau kao i dodjelu nagrada. Trenutno je umjetnički direktor Međunarodnog filmskog festival „Pingyao Crouching Tiger Hidden Dragon”. Müller je također i pokretač Filmskog fonda „Hubert Bals Fund“ i radionice projekta „Cinemart“ u Nizozemskoj, Filmskog fonda Montecinemaverità u Švicarskoj i Jugoistočnog kinematografskog fonda u Italiji. U svojoj paralelnoj karijeri filmskog producenta, producirao i koproducirao je 11 dugometražnih filmova koji uključuju nagrađivana ostvarenja (Oscar za najbolji strani film, najviše počasti u Kanu, Veneciji i drugim velikim festivalima) iz Kine, Bosne, Turske, Irana, Rusije, Centralne Azije i Brazila (također je producirao kratkometražne i dokumentarne filmove). Pored toga što je redovni saradnik na esejima o filmu za europske magazine i dnevne novine, napisao je i uređivao preko dvadeset knjiga o ruskoj i sovjetskoj kinematografiji, kao i kineskoj, japanskoj, indijskoj i azijskoj kinematografiji.