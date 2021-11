Raj za ljubitelje knjiga nalazi se od 9. do 14. studenog na Zagrebačkom velesajmu.

Nacionalni književni događaj Interliber, 43. međunarodni sajam knjiga održat će se od 9. do 14. studenog na Zagrebačkom velesajmu nakon što je prošle godine bio otkazan zbog pandemije koronavirusa. U paviljonima 5, 6 i 7a ljubitelji knjiga moći će pronaći naslove različitih žanrova, a ulaz je moguć isključivo uz predočenje važeće Covid potvrde, potvrde o cijepljenju, o preboljenju unutar šest mjeseci ili važećeg negativnog testa. Maske su obavezne za sva posjetitelje.

Donosimo pregled najzanimljivijih knjiga koje možete pronaći na ovogodišnjem Interliberu.

Elena Ferrante - Mračna kći

Izlazak novog prijevoda na hrvatski romana Elene Ferrante očekuje se s velikim nestrpljenjem! Samo u pretprodaji već je planula gotovo četvrtina početne naklade. Mračna kći slojevita je meditacija o majčinstvu, snažna priča o podvojenim osjećajima koje gajimo prema svojoj djeci te izniman pokušaj definicije ženskog iskustva, slobode, odgovornosti, žudnje i zadovoljstva. Prema ovome je romanu Maggie Gyllenhaal snimila istoimeni film s Oliviom Colman, Dakotom Johnson, Jessie Buckely, Peterom Sarsgaardom, Paulom Mescalom i Edom Harrisom te je nagrađena nagradom za najbolji adaptirani scenario na ovogodišnjem Venecijanskom filmskom festivalu. Film se očekuje na Netflixu u prosincu.

Samo prijatelji - Kristen Callihan

Gray ne prijateljuje sa ženama. On spava s njima. Sve dok ne upozna Ivy. Zadnje što najbolji linijski hvatač Gray Grayson želi jest voziti drečavo ružičasti auto kćeri svog agenta. No treba mu neko prijevozno sredstvo, a ona studira u inozemstvu. To joj i objasni kad mu ona pošalje ljutitu poruku, stavivši mu na znanje koliko će mu točno nanijeti boli ako razbije njezin voljeni autić. Ubrzo Ivy Mackenzie postane njegova najbolja dopisna prijateljica. Ali kad se Ivy vrati doma, sve krene naopako. Jer jedino o čemu Gray sada razmišlja jest Ivy, i koliko želi biti s njom. Po mnogim kritičarima radi se o duhovitoj, seksi i emocionalno osvježavajućoj priči o prijateljima koji postanu ljubavnici.

Društvo ljubitelja Jane Austen - Natalie Jenner

Rat je završio prije samo nekoliko mjeseci, ali malenom selu Chawton prijeti još jedan težak udarac. Imanje Chawton, srce zajednice i mjesto nekadašnjeg voljenog doma Jane Austen, moglo bi se prodati najpovoljnijem ponuđaču. Osmero mještana poveže njihova ljubav prema romanima slavne spisateljice te osnuju Društvo ljubitelja Jane Austen. Stvaraju se nova prijateljstva, a bol iz prošlosti počinje zacjeljivati dok pritom traže način da očuvaju ostavštinu Jane Austen prije nego što bude prekasno. Usput možda dođe i do nekoliko neočekivanih iznenađenja. "Društvo ljubitelja Jane Austen" prvi je objavljeni roman ove ljubiteljice svega što je povezano s Jane Austen.

Mala oaza u Kabulu - Deborah Rodriguez

Pet nevjerojatnih žena upoznaje se u malenoj kavani smještenoj u jednom od najopasnijih mjesta na svijetu. Sunny je ponosna vlasnica koja mora osmisliti genijalan plan – i to što prije – kako bi zaštitila svoju kavanu i goste. Yazmina je mlada djevojka koja će uskoro postati majka. Oteta je iz svoga zabačenog sela, nakon čega se našla sama na opasnim kabulskim ulicama. Candace je imućna Amerikanka koja je konačno ostavila supruga zamijenivši ga afganistanskim ljubavnikom, zagonetnim Wakilom. Isabel je odlučna mlada novinarka s tajnom koja će je možda stajati najveće priče u njezinu životu. O Halajan je šezdesetogodišnja domaćica kavane čija dugogodišnja tajna ljubavna afera prkosi svim pravilima. Dok ovih pet žena otkriva da se u svakoj od njih krije nešto više od onoga što je vidljivo na prvi pogled, među njima se rodi jedinstven odnos koji će im zauvijek promijeniti živote. Jer čak i na mjestu prožetom sukobima, uvijek opstanu ljubav, prijateljstvo i nada... Mala oaza u Kabulu topla je i optimistična književna senzacija koja je zarobila srca čitatelja diljem svijeta.

Posljednji let - Charlotte McConaghy

Franny Stone oduvijek je znala voljeti, ali ne i ostajati. Ostavljajući za sobom sve osim svoje istraživačke opreme, stiže na Grenland s jednim jedinim ciljem: pratiti zadnje arktičke čigre na svijetu tijekom putovanja koje bi, po svemu sudeći, moglo predstavljati njihovu posljednju migraciju na Antarktiku. Franny uspije nagovoriti ribare da je prime na brod te se s njima otisne na pučinu, daleko od obale i sigurnosti. Međutim, kako se njezina prošlost raspliće - strastvena ljubavna veza, gubitak obitelji, užasan zločin - postaje jasno da ona ne ganja samo ptice. Kad Franny sustignu vlastite mračne tajne, pitanje je koliko će biti spremna riskirati za još jednu priliku za iskupljenje.

Težina tinte - Rachel Kadish

Roman Težina tinte, smješten u šezdesete godine sedamnaestog stoljeća te rano dvadeset i prvo stoljeće, isprepletena je priča o dvjema ženama iznimnog intelekta: Ester Velasquez, iseljenici iz Amsterdama kojoj je dopušteno pisati za slijepog rabina netom prije no što je grad poharala kuga, i Helen Watt, boležljivoj povjesničarki koja voli židovsku povijest. Na početku romana bivši student poziva Helen pogledati skrivene židovske spise iz sedamnaestog stoljeća, netom otkrivene u njegovu domu tijekom renoviranja. Zatraživši pomoć Aarona Levyja, poslijediplomca koji je nestrpljiv koliko i šarmantan, i u utrci s drugim brzim timom povjesničara, Helen kreće u svoj zadnji projekt: ustanoviti identitet osobe koja je napisala te spise, neuhvatljivog pisara po imenu „Alef”. Roman Težina tinte, uzbudljiv i ambiciozan, opsežnog dosega te intimnog tona, profinjeno je djelo povijesne književnosti o ženama koje razdvajaju stoljeća te o izborima i žrtvama koje moraju podnijeti kako bi pomirile život srca i život uma.

Goropadnik u njenoj postelji - Sabrina Jeffries

“Goropadnik u njenoj postelji” drugi je roman iz novog serijala Goropadnici iz Halstead Halla Sabrine Jeffries. Bijesan zbog bakina ultimatuma da se oženi ili ostane bez nasljedstva, lord Jarret Sharpe odluči staviti na kocku svoju sreću – i svoje srce – okladivši se za kartaškim stolom s najneočekivanijom protivnicom. Okaljan skandalom nakon tajanstvene smrti svojih roditelja, okorjeli kockar lord Jarret Sharpe pristane se na godinu dana primiriti i voditi obiteljsku pivovaru ako njegova makijavelistički nastrojena baka povuče ultimatum da se mora oženiti. Ali kockar u njemu ne može odoljeti kad mu zanosna Annabel Lake ponudi okladu. Pobijedi li ga u kartama, morat će pomoći spasiti posrnulu pivovaru njezine obitelji.

Obscuritas - David Lagercrantz

Hit-mejker David Lagercrantz se vratio! I to s prvim nastavkom iz najavljene serije krimića s profesorom Rekkeom i policajkom Vargas koji će bez sumnje osvojiti svijet. Hrvatski prijevod ovoga romana izlazi tek tjedan dana nakon švedskog izvornika, a prijevod na engleski slijedi u kolovozu 2022. Ljeto je 2003. godine. U Stockholmu je ubijen nogometni sudac podrijetlom iz Afganistana. Uhićen je sumnjivac Giuseppe Costa, podivljali otac jednog od nogometaša, viđen kako ulazi u šumarak u kojem je sudac ubijen, i slučaj djeluje jasan kao dan. No Costa odbija priznati ubojstvo, pa policijski načelnik odluči angažirati profesora Hansa Rekkea, vodećeg stručnjaka za tehnike saslušanja. Ako itko može slomiti Costu, onda je to on... Napet, inteligentan, britak roman s dvoje nespojivih glavnih junaka čita se u jednome dahu.

Institut - Stephen King

Usred noći, u obiteljskoj kući u predgrađu Minneapolisa nepoznati provalnici ubijaju roditelje dvanaestogodišnjeg Lukea Ellisa, a njega omamljuju i odvode u nepoznatom smjeru. Cijela operacija traje manje od dvije minute. Luke će se probuditi u Institutu, u sobi koja izgleda posve jednako kao njegova soba, osim što nema prozor. S druge strane njegovih vrata nalaze se sobe koje skrivaju neku drugu, posebno nadarenu djecu, sa sposobnostima telekineze i telepatije, koja su se ondje našla na jednak način. U toj zastrašujućoj ustanovi, ravnateljica, gospođa Sigsby, i njezini zaposlenici nemilosrdno pokušavaju u djeci probuditi svu snagu njihovih nadnaravnih sposobnosti. Dok Luke uz pomoć prijatelja otkriva zapanjujuće posljedice ispitivanja i terapija kojima su izložena djeca, odluči pobjeći i dovesti pomoć. No, iz Instituta još nitko nikada nije pobjegao.

Zagoreni šećer - Avni Doshi

Zagoreni šećer vodi nas u Indiju gdje upoznajemo umjetnicu Antaru,čiji se život krene razmotavati u neželjenom smjeru kad joj majka oboli i počinje gubiti pamćenje. Majčina bolest Antari stvara pritisak koji je neminovno vodi u prošlost i djetinjstvo, prisiljava je na duboku introspekciju te izaziva cijelu paletu oprečnih osjećaja. Ona se lomi između ljubavi i mržnje, između prihvaćanja i odbijanja, za što ima mnoštvo razloga. Odrastala je zapostavljena i odbačena jer joj je majka u mladosti bila divlja djevojka, nesklona prihvatiti majčinstvo, kao i norme indijskog društva. U tom kompliciranom odnosu Antara ne bježi ni od pomisli o osveti, ali hoće li to i učiniti, ostaje neizvjesno do samoga kraja. Izlazak debitantskog romana Avni Doshi na svjetskoj je književnoj sceni izazvao pravu buru. Ova hvaljena priča o otrovnoj ljubavi između majke i kćeri intenzivna je i duboka, bolno iskrena, preciznih i oštrih rečenica koje zarezuju u meko tkivo odrastanja i razbijaju mit o idealnom roditeljstvu. Zagoreni šećer gorkog je okusa, ali zauvijek urezan u sjećanje.

Djevojka, žena, drugo - Bernardine Evaristo

Ovo je Velika Britanija o kakvoj još niste čitali. Ovo je Velika Britanija o kakvoj još nitko nije pisao. Istovremeno, ovo je univerzalna priča koja odjekuje po cijelome svijetu. Od Newcastlea do Cornwalla, od prabaka rođenih početkom dvadesetog stoljeća do tinejdžerica dvadeset prvog, roman "Djevojka, žena, drugo" Bernardine Evaristo slijedi svojih dvanaest likova na osobnim putovanjima kroz prostor i vrijeme tijekom proteklih stotinu godina. Svaka od njih u potrazi je za nečim – bila to zajednička povijest, neočekivana budućnost, mjesto koje bi mogla nazvati domom, osjećaj pripadnosti, ljubavnik ili ljubavnica, izgubljena majka ili otac, ili tek tračak nade... Ovo je roman o budućnosti, o prošlosti. On je fikcija, on je povijest. Ovo je roman o tome tko smo danas. I svatko bi ga trebao pročitati.

Okoštalo srce - Colleen Hoover

Majstorica new-adulta, Colleen Hoover, donosi nam novi roman žanra kojim se proslavila i postala internetska senzacija. Beyah od svojih roditelja nije dobila ništa osim života i sumornog prezimena. Nakon što je sama utrla svoj put, sigurno grabi ka većim i boljim postignućima – bez ičije pomoći, zahvaljujući isključivo vlastitom trudu. No samo dva mjeseca prije nego što ju budućnost koju je izgradila treba zauvijek odvojiti od prošlosti koju tako silno želi ostaviti iza sebe, Beyah iznenada ostane bez krova nad glavom. Kako nema drugog izbora, Beyah mora provesti ostatak ljeta na poluotoku u Teksasu s ocem kojeg jedva poznaje. Ondje se planira pritajiti i pustiti da ljeto neprimjetno prođe, no njezin novi susjed Samson joj pokvari taj plan. Po mnogim kolegicama slavne spisateljice, ali i kritičarima, radi se o knjizi koja se do posljednjeg daha ne ispušta iz ruku.

Pearl Jam biografija - Not for you

Pearl Jam biografija: Not for You autora Ronena Givonyja prva je cjelovita biografija benda koja pokriva razdoblje od albuma Ten sve do aktualnog albuma Gigaton. Na više od 400 stranica, autor istražuje nastanak i evoluciju benda, te njihovu ulogu u oblikovanju popularne američke kulture. Uz glazbeni pregled započet osnutkom benda i eksplozijom grungea, preko zlatnog doba sve do danas, Givony secira i društveno-politički kontekst koji okružuje Pearl Jam: njihov aktivizam, idealizam, nesnalaženje sa slavom, nošenje s velikom tragedijom u Roskildeu 2000., odnos s fanovima, bitke s Ticketmasterom... Iako deklarirani superfan, Giveny uspijeva fenomenu Pearl Jam pristupiti objektivno: istovremeno i laskava i kritička, biografija Not For You okorjelim će fanovima nadopuniti i proširiti vidike, a novima postati nezaobilazna polazna točka.

Stan Lee biografija - Marvel i ostala čudesa

Spider-Man, Iron Man, X-Men, Daredevil, Hulk, The Avengers i Fantastic Four samo su neki od brojnih strip superjunaka koje je Stan Lee osmislio (samostalno ili s kreativnim partnerima) radeći za Marvel Comics. A zahvaljujući brojnim cameo ulogama u Marvelovim filmovima bio je - i još uvijek je, čak i nakon smrti - glas i lice stripova u popularnoj kulturi. Autor Danny Fingeroth napisao je prvu potpunu biografiju Stana Leeja kroz koju uvjerljivo objašnjava sva njegova postignuća, ali ne ignorira i kontroverze koje su ga pratile cijeli život: je li bio nevjerojatno inovativni autor kakav se nikada prije nije pojavio u svijetu stripa ili je bio netalentirani srećković koji je jedino znao preuzimati zasluge za tuđi posao? Kako bi nas proveo kroz dosad neistražena područja ispod površinskog sloja Leejevog života i karijere, Fingeroth na gotovo 350 stranica praćenih fotografijama analizira svaki njegov potez, u čemu mu pomažu i ekskluzivni intervjui sa samim Stanom Leejem, njegovim suradnicima, kolegama, rođacima, prijateljima, ali i protivnicima.

Šapice i tajna zelene loptice - Slavko Sobin

Mrš i Dona najbolji su prijatelji i sada žive zajedno. Jako se vole, ali još uvijek uče jedno od drugoga. Mrš je veseo pas kojem ne treba ništa osim slobode, a Dona iako kućni pas, zna kako se rješavaju međuživotinjski odnosi u parku. Zahvaljujući tomu, udruženim će snagama riješiti mnoge neobične stvari koje se događaju na igralištu, pa čak i onu najstrašniju: suočit će se sa psom od kojeg svi strahuju, a zove se – Vuk! "Šapice i tajna zelene loptice" napisao je Slavko Sobin, a ilustrirao je Patricio Aguero.