Vanessa Kirby nominirana je za Oscara u kategoriji Najbolje ženske glumice.

Britanska glumica Vanessa Kirby odigrala je jednu od najzahtjevnijih i najzapaženijih uloga u karijeri u filmu "Pieces Of A Woman", što su prepoznali kako gledatelji, tako i struka koja ju je nominirala za Oscara u kategoriji najbolje ženske glumice.

Priča je to o mladom američkom paru čiji se životi raspadnu nakon tragičnog gubitka djeteta. Vanessa igra lik Marthe, koja je dogovorila porođaj kod kuće koji pođe po krivu i ona izgubi dijete, nakon čega se mora snalaziti sa životom prepunim tuge pritom radeći na odnosima sa suprugom Seanom kojeg glumi Shia LaBeoug i njegovom dominantnom majkom koju je utjelovila Ellen Burstyn. Uz to se mora suočiti i s pravnom stranom tragedije i sresti primalju s poroda na sudu koja je glavna okrivljena za tragediju.

Vanessa je inače poznata kao samozatajna glumica koja svojim ulogama privlači veliku pažnju, a nakon ovog filma najviše je htjela skrenuti pažnju na sve ožalošćene žene koje su u stvarnim životima doživjele slične tragedije i pomogle joj pri stvaranju njezina lika.

"Znala sam da mi je glavna zadaća da pristupim ženama koje s takvim iskustvima, s njima sam razgovarala bez obzira jesu li izgubile bebe tijekom trudnoće ili neposredno nakon rođenja. Nepodnošljiva je tuga u takvim situacijama", izjavila je za Deadline.

Hoće li to biti dovoljno da kući ponese zlatni kipić s dodjele ovogodišnjih Oscara, saznat ćemo vrlo uskoro.

Osim u filmu "Pieces Of A Woman", Vanessa je neke od svojih posljednjih sjajnih uloga ostvarila u hit seriji "The Crown" te filmovima "The World to Come", "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw", "Mission: Impossible - Fallout", "Mr. Jones" i drugima.