Riz Ahmed bio je jedna od glavnih zvijezda na crvenom tepihu na dodjeli Oscara nakon što je supruzi Fatimi Farheen Mirzi pomogao s jednom sitnicom.

Riz Ahmed (38) osvojio je naklonost žena diljem svijeta samo jednom divnom gestom koju je učinio svojoj supruzi, spisateljici Fatimi Farheen Mirzi (30) dok su pozirali na crvenom tepihu na dodjeli Oscara.

Ahmed, koji je bio nominiran u kategoriji najboljeg glavnog glumca za film "Zvuk metala", zamolio je okupljene fotografe da stanu sa slikanjem. Razlog je bio taj što je Riz htio popraviti frizuru svojoj supruzi Mirzi, a taj njegov potez je ispao jako romantičan i snimka tog trenutka se proširila internetom.

I need someone to look at me like Best Actor nominee Riz Ahmed looks at his wife Fatima Farheen Mirza! #Oscars pic.twitter.com/DjY9T8Oz9h