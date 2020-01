Glumci Adam Driver i Scarlett Johansson te redatelj Noah Baumbach dobili su nekoliko nominacija za nagradu Oscar, a među detaljima o filmu otkriveno je kako svi imaju neke veze s razvodom u životu.

U Netflixovu filmu "Marriage Story" glavne su uloge odigrali Scarlett Johansson i Adam Driver, a pokupili su i nekoliko nominacija za nagradu Oscar. Kako je redatelj Noah Baumbach istaknuo, "Marriage Story" ljubavna je priča koja se otkriva unutar sloma. Kaže kako je pomoću tih likova pokušao prikazati odnos u očima obaju likova.

Neki detalji o ovom hvaljenom filmu zaista će vas iznenaditi.

Redatelj Baumbach priču bazira na vlastitim iskustvima, to jest razvodu od Jennifer Jason Leigh 2013. godine. Kako je istaknuo, Leigh je pročitala scenarij, pogledala je film i sviđa joj se. Osim Baumbacha, razvedene su Scarlett Johansson i Laura Dern, a Adam Driver dijete je razvedenih roditelja. Kada joj je redatelj prišao u vezi snimanja filma, Scarlett je zapravo prolazila kroz drugi razvod, no to su tek kasnije shvatili.

Glumci iz filma dobili su uloge i dogovorili sve prije nego što je bio gotov scenarij za "Marriage Story". Adam Driver sam je došao na ideju da njegov lik u filmu bude kazališni redatelj.

Za potrebe premijere filma Netflix je otvorio inače zatvoreno kino Paris u New Yorku.

Redatelj Baumbach i Adam Driver fanovi su klasika Stephena Sondheima iz 1970. godine, mjuzikla "Company". I prije nego što su krenuli u pregovore za film "Marriage Story", Driver je predložio redatelju da naprave filmsku verziju mjuzikla. Upravo zbog tog mjuzikla složili su se da bi Charlie u filmu trebao pjevati pjesmu "Being Alive", dok Nicole pjeva "You Could Drive a Person Crazy".

Kako bi scene svađanja bile što realnije, redatelj je u različito vrijeme davao Adamu i Scarlett scenarij samo da ih iznenadi da mogu biti što vjerodostojniji. Neke su scene snimane i po 50 puta, a najvažniji dijelovi svađa snimani su i po dva dana.

Charlie Barber u filmu se iz Indiane seli u New York, a glumac Driver koji ga igra u filmu se također u New York preselio iz Indiane.

Film je sniman 47 dana, a premijera je bila na filmskom festivalu u Veneciji.