Glumica Olivia Coleman umalo je završila na leđima nakon što su joj stali na haljinu, Billie Eilish se zgražala na komični skeč, a glumačkoj postavi filma "Parazit" su ugasili svjetlo da bi otišli s pozornice.

Kao i svaka dodjela Oscara i ovogodišnja je imala nekoliko neugodnih trenutaka i gafova. Neke su greške upadala u oči, dok su druge bile manje zamijećene.

Mlada pjevačica Billie Eilish (18), koja je nastupala na dodjeli Oscara, nije mogla sakriti kako ju nije oduševio komični skeč Maye Rudolph i Kristen Wiig. Kamera je zabilježila njezin izraz lica koji je postao viralan.

Britanska glumica Olivia Coleman (46) umalo je završila na leđima dok je hodala crvenim tepihom. Dok je Olivia koračala prema ulazu u kazalište Dolby, nepoznata žena joj je stala na šlep haljine i umalo je pala.

she thinks kristen and maya are van and halen https://t.co/TYLIjDUWLK — Anne T. Donahue (@annetdonahue) February 10, 2020

Glumica se šokirala kada je počela gubiti ravnotežu, no kasnije se nasmijala nezgodi.



Ne zna se je li bilo neugodnije komičarskom dvojcu Chrisu Rocku i Steveu Martinu ili generalnom direktoru Amazona Jeffu Bezosu nakon ovog trenutka. Naime, Chris i Steve su tijekom skeča primijetili Jeffa u publici, a na to nitko iz gledališta nije zapljeskao.



Starleta Blac Chyna (46) svojom je pojavom iznenadila mnoge. Javnost se pitala što starleta uopće radi na dodjeli, ali i kako je mogla obući haljinu koja je malo toga ostavljala mašti.

Komičar James Corden i glumica Rebel Wilson su bili dio, po mnogima, neugodnog proglašenja pobjednika. Dvojac je dodjeljivao nagradu za najbolje vizualne efekte u kostimima iz filma “Mačke“ koji je ostao bez nominacija u toj kategoriji.

Diane Keaton (74) i Keanu Reeves (55) dodjeljivali su nagradu za najbolji scenarij kada je glumici ispao papir s imenom pobjednika. Diane ta nezgoda nije zbunila nego se nasmijala na svoj račun i odradila zadatak.

Eminov nastup na dodjeli je iznenadio mnoge, no najazapaženije su bile reakcije redatelja Martina Scorsesea (77) i glumice Idine Menzel (48). Dok je Scorsese spavao, Idina se zgražala.

SCORSESE FELL ASLEEP DURING EMINEM’S PERFORMANCE pic.twitter.com/F0jZRFDjMW — oscar nominee florence pugh ⴵ (@chaoswaIking) February 10, 2020

Korejski film "Parazit" je najveći pobjednik dodjele Oscara, a nakon što je osvojio nagradu za najbolji film produkcija je željela požuriti odlazak glumaca i redatelja, pa je prigušila svjetla. To je naljutilo publiku među kojima su bili i glumci Charlize Theron i Toma Hanks. Theron i Hanks su signalizirali produkciji da ponovno upali svjetla kako bi njihovi kolege uživali u svojoj pobjedi.