Akademija filmskih umjetnosti i znanosti htjela je potaknuti fanove da objave svoja predviđanja pobjednika na Oscarima, no umjesto toga navodno je otkrila tajne informacije o osvajačima zlatnih kipića.

Akademija filmskih umjetnosti i znanosti, poznatija kao Oscar, tjedan dana prije dodjele pokrenula je novi interaktivni alat u koji svatko može staviti svoja predviđanja pobjednika. Članovi Akademije odlučili su pokazati da i sami koriste alat, pa su u ponedjeljak objavili vlastite favorite na Twitteru.

Objavom su naljutili fanove Oscara koji su ih napali u komentarima. Pitali su ih bi li Akademija smjela sugerirati tko bi mogao odnijeti prestižne zlatne kipiće s obzirom na to da je glasovanje njihovih članova trajalo do utorka.

Dio fanova sugerirao je da se možda već znaju pobjednici i da su informacije slučajno procurile. Akademija je nakon brisanja objave na Twitteru pokušala opravdati svoju grešku i objasniti što se točno dogodilo.

"Pozvali smo fanove da naprave svoja predviđanja i podijelili smo ih. Izgledalo je kao da smo objavili vlastito mišljenje, ali nismo. Ova je greška riješena. Mi ćemo svoje odabire otkriti u nedjelju 9. veljače na dodjeli Oscara", napisali su.

We invited fans on Twitter to make and share your #Oscars predictions.



A ton of you already have! 😀



A brief issue on Twitter made some of yours look like they came from our account.😳



They didn’t. This error is now resolved.



And we’ll reveal our picks on Sunday.