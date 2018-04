Channing Tatum i Jenna Dewan zaljubili su se 2006. godine kad su zajedno snimili film ''Step Up'', a vjenčali su se tri godine kasnije

Da je braku nje i Channinga Tatuma došao kraj nakon devet godina Jenna Dewan objavila je na društvenim mrežama i time šokirala svoje pratitelje. Naime, par koji zajedno ima četverogodišnju kćer Everly, slovio je kao jedan od najslakdnijih u Hollywoodu, no mnogi su primjetili da su se u javnosi zadnji put skupa pojavili prije gotovo pola godine na premijeri filma ''War Dog: A Soldier's Best Friend''.

U postu koji je podijelila s javnosti Jenna je i sama priznala koliko joj je neobično sve to što im se događa.

- Osjećam se čudno jer ovu vrstu informacije moram podijeliti sa svijetom, no to je jednostavno dio života kakav smo Channing i ja odlučili voditi, ali ujedno smo zbog toga sretni i zahvalni. Živimo u vremenu kada se informacije i činjenice lako iskrivljuju, pa smo željeli da sve saznate iz prve ruke. Naime, Channing i ja zajedno smo odlučili da ćemo se razići. Prije mnogo godina jako smo se zaljubili i zajedno proveli nevjerojatne životne periode. Apsolutno se ništa nije promijenilo u tome koliko volimo jedno drugo, ali ljubav je jedna lijepa avantura koja nas je u nekom trenutku odlučila odvesti različitim putevima. U našoj odluci nema nikakvih tajni, došlo je samo do toga da smo shvatili da je došlo vrijeme da malo razmislimo o svemu i živimo najsretnije i ispunjene živote koliko god je to moguće - objasnila je Jenna.

Dodala je da su i dalje obitelj te da će to i ostati, kao da će i uvijek zajedno s puno ljubavi odgajati kćer Everly.

Njihovom braku navodno je presudio pretrpan poslovni raspored zbog kojeg su imali jako malo vremena jedno za drugo.

''Channing neprestano radi, imat će premijeru četiri filma samo ove godine. Teško je to za brak kad ste toliko odvojeni, pogotovo kad imate malu djecu'', govori izvor.

