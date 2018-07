Bivša Playboyjeva zečica Pamela Anderson i u šestom desetljeću mami uzdahe.

Radi se o 51-godišnjoj Pameli Anderson čiji su život obilježile tri stvari: uloga u hit seriji "Spasilačka služba", brojne golišave naslovnice te buran ljubavni život.

Prsata plavuša uvijek je završavala sa "zločestim" dečkima, a prvi u nizu bio je roker Tommy Lee za kojeg se udala nakon svega 4 dana poznanstva. Par se vjenčao na plaži, a njezina mama o braku svoje kćeri saznala je iz novina. Par je proveo u braku 3 godine, snimio je i porno uradak, ali dobio i dva sina, Brandona i Dylana.

Nakon razvoda, u njezin je život ušao još jedan roker, Kid Rock koji joj je suprug postao 2006. godine no brak je potrajao svega godinu dana.

Za trećeg supruga, profesionalnog pokeraša Ricka Salomona udavala se dva puta, a treću sreću nisu iskušavali. Inače, dotični je poznat po tome što je hodao s brojnim slavnim damama, među kojima su i starleta Paris Hilton te glumica Shannen Doherty.

Pamela je danas sretno zaljubljena u francuskog nogometaša Adila Ramija, a nedavno je u intervjuu za Dead magazine progovorila o svojim dosadašnjim seksualnim iskustvima.

"Nemam pozitivna iskustva s grupnim ili seksom u troje, ali tko voli nek izvoli. Svi moji ljubavnici i dečki su bili previše ljubomorni. Osim možda jednog koji je maštao o tome da me gledao u krevetu s drugom ženom. Ja sam previše romantična. Ne uživam u seksu u kojem nema ljubavi. Sve je u intimnosti i dijeljenju tajni", otkrila je Pamela.

Pamela se požalila i na to kako nije lako nositi titulu seks simbola, jer se muškarci drugačije ponašaju prema takvim ženama, odnosno ne ponašaju se kao da su one normalne žene.

Istaknula je i kako nikada nije varala svoje partnere, jer je "jedan muškarac u određeno vrijeme jedino što može podnijeti". "Puno je sponzora danas oko nas. No ne mogu voditi ljubav s nekim tko me ne privlači. Nema tog novca ili poklona koji bi me natjerali na to", bila je vrlo jasna glumica.

Plavuša je na kraju dala i savjet svim ženama kako da se nose s upucavanjem muškaraca koji ih ne zanimaju. "Blokirajte ih i obrišite!", poručila je.