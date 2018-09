Kraljičin bratić Lord Ivar Mountbatten prije dvije godine otvoreno je progovorio o svojoj homoseksualnosti

I to se dogodilo.

55-godišnji kraljičin bratić Lord Ivar Mountbatten prije dvije godine otvoreno je progovorio o svojoj homoseksualnosti, a sada se vjenčao sa svojim godinu dana starijim partnerom Jamesom Coyleom.

Lord Ivar tako je postao prvi član kraljevske obitelji koji je imao gay vjenčanje, a da stvar bude neobičnija, dotičnog je do oltara dovela bivša supruga Penny.

S njom ima troje djece, dok je njegovu partneru ovo prvi brak. "Htio sam ovo napraviti zbog Jamesa, koji još nije bio u braku. Meni brak nije toliko bitan jer sam već bio u jednom u kojem sam dobio svoje prekrasne kćeri, no Jamesu je to jako važno. On nije imao tako lijep život kao ja, no želim mu ga priuštiti", otkrio je za The Daily Mail Ivar.

Na vjenčanju je bilo 60-ak članova obitelji i bliskih prijatelja, a najstarija kći prije vjenčanja poručila mu je da se ne brine ni oko čega jer "gay vjenčanja više nisu tako skandalozna".

"Napokon smo to napravili. Bio je to predivan dan unatoč groznom britanskom vremenu. Najveće hvala ide mojim prelijepim kćerima zbog njihove podrške jer bez toga se ovo nikada ne bi dogodilo. A najveću zahvalnost osjećam prema Jamesu jer je jednostavno savršen", napisao je zaljubljeni Ivar na Instagramu pored nekoliko fotografija s vjenčanja koje je objavio.