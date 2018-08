Nives Celzijus sa sestrom Mateom ljetuje u Grčkoj.

I dok su se brojne poznate Hrvatice već pohvalile kako izgledaju u golišavim ljetnim izdanjima, red je došao i na Nives Celzijus.

Naime, članica žirija showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' u Grčkoj se zabavlja sa svojom mlađom sestrom Mateom.

A post shared by Nives Celsius (@nivescelsius) on Aug 4, 2018 at 9:55am PDT

''Ja sam super, a vi'', poručila je Nives svojim pratiteljima, njih gotovo preko 255 tisuća, pored fotografije u kupaćem kostimu.

A post shared by Nives Celsius (@nivescelsius) on Aug 5, 2018 at 3:37am PDT

Na jednoj od fotografija pozirala je i sa sestrom, a komplimenti na račun njihovog izgleda se nižu jedan za drugim.

''Uvidjevši ljepotu kojom zračiš ostanem tako u razmišljanju da li može nešto ljepše od tebe postojati, no kada bih išao tražiti vjerojatno bih dobio odgovor da ne postoji, ti si samo jedna jedina, jedinstvena u ovom životu. Kakva ljepota bi to morala biti da zamijeni ljepotu tvojih najdivnijih okica, tog prelijepog lica, osmijeha koji osvaja put do moga srca i svega onog što ti jesi. Realno je to nemoguće pronaći. Zaista, ljepota kojom ti zračiš je neopisiva, ponekad i ostajem bez pravih riječi, da dočaram drugima sve ono što ti jesi. No, nisu oni ni bitni, bitni smo mi, bitna si ti. I uvijek bih pred svima rekao da si ti ta, posebna, najposebnija, da nijedna nije kao ti, princezice krasotice'', jedan je od komentara.