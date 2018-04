Osim po holivudskim uspješnicama, Nick Nolte poznat je i po brojnim skandalima, uhićenjima i ovisnostima o drogama, no legendarni glumac danas tvrdi da se ničeg ne srami

Nick Nolte jedan je od najcjenjenijih glumaca današnjice. Proslavio se nakon što se pojavio u seriji 'Rich Man, Poor Man' koja je dobila i nekoliko nominacija za Emmy. On sam bio je tri puta nominiran za Oscara, a osim po uspješnim ulogama, njegovo se ime u medijima često spominjalo i zbog burne prošlosti.

Nolte je godinama muku mučio zbog ovisnosti o raznim drogama i alkoholu, a mnogi još i dan danas pamte fotografiju iz 2002. godine koja je nakon što je uhićen završila u medijima, a zbog koje je, kako je sam izjavio, u očima javnosti ispao luđak. Jedan od policajaca fotografirao ga je u košulji šarenog uzorka, a on je raščupane kose i uznemirong izraza lica završio u svim tabloidima.

Malo je onih koji znaju da je Nolte problema sa zakonom imao još i 1965. godine kada je uhićen zbog krivotvorenja dokumenata. Tada je proglašen nepodobnim za odlazak u vojsku pa si taj potez nikad nije oprostio.

O oba ova događaja Nolte je progovorio u svojim memoarima ''Rebel: My Life Outside the Lines''.

''Dva puta sam završio u policijskoj postaji. Danas mogu reći da ako se dovedeš do toga da imaš fotografije iz takvih situacija, moraš se zapitati kako je do toga uopće došlo. Kako bi se naučio nositi s pogreškama kroz koje si u životu prošao, bitno je razgovarati o njima, a ne ih izbjegavati. Pričati treba sa svima, uključujući i Boga'', govori Nolte danas.

Priznao je da je godinama konzumirao droge, gotovo sve, uključujući LSD i kokain.

U memoarima se prisjetio svog djetinjstva, života prije slave i početaka gumačke karijere. Priznao je da je spavao s kolegicom Jacqueline Bisset tijekom snimanja filma 'The Deep', no i da je riječ bila o kratkoj aferi koja se okončala do završetka spomenutog projekta. Kolege Eddieja Murphyja, Katherine Hepburn i Barbru Streisand je pohvalio, ali kad je Edward Norton u pitanju izjavo je da mu je u jednom trenutku poželio prerezati vrat.

Legendarni glumac danas kaže da se ne srami loših stvari kroz koje je prošao jer, objašnjava, to je jednostavno njegov život.

''Sigurno je da zbog nekih stvari žalim, ali ne sramim se. Danas znam što sam učinio pogrešno, ali kroz sve to sam i puno toga naučio'', zaključio je.

Borba s ovisnostima danas je za njega prošlost. Vodi miran obiteljski život i sa suprugom Clytie Lane odgaja desetogodišnju kćerkicu Sophie, a iz prethodne veze ima i sina. Trenutačno je u četvrtom braku,

Nolte je glumio u više od 50 hitova uključujući filmove 'The Prince of Tides', 'Cape Fear', 'Lorenzo's Oli', 'The Good Thief', 'The Thin Red Line' i '48 Hours', a tijekom snimanja filma 'The Good Thief' osam osam je tjedana bio na heroinu kako bi što bolje prikazao lik heroinskog ovisnika.