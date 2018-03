Sin Richarda Pryora pokušao je osvojiti publiku emisije "Showtime at the Apollo", no nije mu uspjelo.

Legendarni komičar Richard Pryor po mišljenju nekih je možda i najveći komičar svih vremena. Ekipa Comedy Centrala imenovala ga je tom titulom davne 2004. godine. Pokojni komičar iza sebe je ostavio ostavštinu punu smijeha, a sada njegov sin pokušala krenuti istim stopama.

Naime, mladi Mason Pryor pojavio se u emisiji "Showtime at the Apollo", gdje komičare ocjenjuje publika. Prije nastupa voditelj Steve Harvey propisno ga je najavio, spomenuvši njegovog tatu. No, nakon toga je sve krenulo nizbrdo. Niti je Mason bio smiješan, niti se publika trudila skriti razočarenje.

Počeo je s forama koje su se odnosile na Trumpa i Putina, a publika je počela glasno negodovati. Situacija je bila sve gora pa ih je i sam Mason pozvao da mu pokažu malo poštovanja, no to nije dobio pa se uskoro pokupio s pozornice. Harvey je publiku nagovorio da mu pruže još jednu šansu, makar zbog pokojnog oca. Oni su to i učinili, a koliko se uspio ispraviti stvar ostavljamo vama na procjenu.