Tim Chang postao je senzacija zahvaljujući slavnim reality sestrama.

Zgodni tjelohranitelj očarao je žene diljem svijeta još ranije.

Radi se o Timu Changu koji je prethodno bio zaštitar slavne starlete Kylie Jenner, a sada ga je angažirala i njezina starija polusestra Kim Kardashian.

Tim je tako s njom trenutno u Miamiju gdje nas je ponovno podsjetio na to koliko je ugodan oku.

Kim Kardashian tjelohranitelj (Foto: Profimedia)

On povremeno radi i kao model, a neko se vrijeme šuškalo kako je on zapravo otac djeteta Kylie Jenner, 6-mjesečne Stormi Webster.

A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Aug 9, 2018 at 1:35pm PDT

"Vrlo sam zatvorena osoba koja cijeni svoju privatnost i inače ne bi komentirao takve smiješne priče i tračeve. No, iz poštovanja prema Kylie, Travisu, njihovoj kćeri i cijeloj obitelji, želim jasno istaknuti kako su moje namjene s Kylie i njezinom obitelji uvijek bile strogo poslovne i profesionalne", započeo je u javnoj izjavi mladi tjelohranitelj.

A post shared by TIM CHUNG (@timmm.c) on Aug 5, 2018 at 2:02pm PDT

"Ovdje nema nikakve priče i molim medije da ih ubuduće ne šire o meni, posebno ne one koje na bilo koji način ne poštuju obitelj Kardashian."

A post shared by TIM CHUNG (@timmm.c) on Jul 20, 2018 at 5:19pm PDT

Pismena izjava stigla je nakon što su kamere zaustavile Tima na cesti s izravnim pitanjem je li on otac Kylieine kćeri, a umjesto da to oštro negira, on se smijuljio te izjavio "kako ne može o tome pričati", čime je dodatno pobudio sumnju. No pravi otac djeteta, reper Travis Scott dobro se nasmijao na sve glasine.

A post shared by TIM CHUNG (@timmm.c) on Jun 7, 2018 at 6:52pm PDT

Kako god bilo, Tim nije ostao bez posla, a povezanost s najpoznatijom reality obitelji na svijetu donijela mu je 779 tisuća obožavateljica na Instagramu te brojne angažmane kojima će se sigurno financijski okoristiti.