Glenn Close progovorila je o gotovo, nevjerojatnom djetinjstvu i načinu na koji ga je morala proživljavati, na prisilu svog oca.

Život i karijeru holivudske zvijezde Glenn Close definitivno su obilježile uloge u kultnom filmu “Kobna privlačnost“ te serijama “Opasna igra“ i “Na rubu zakona“, no ono što je na njoj ostavilo velik trag, navjerojatnije je djetinjstvo provedeno u religijskom kultu “The Moral Re-Armament“.

Glennin otac, koji je diplomirao na Harvardu i radio kao liječnik u Kongu, u jednom je trenutku života odlučio cijelu obitelj preseliti u Švicarsku i odgajati Glenn i njezinu braću u blizini sjedišta spomenute skupine, u blizini grada Cauxa.

Tada sedmogodišnjoj Glenn to se nije nimalo svidjelo jer je morala zaboraviti dotadašnji način života i sve što je voljela – život u kamenoj kućici na djedovu imanju u Connecticutu i svog ponija, prirodu, drugim riječima sve što je kao djevojčica obožavala.

Glumica je bila u posebnom internatu, a tijekom studija glume, u svojoj 22. godini odlučila je konačno napustiti tu kontroverznu grupu osnovanu 30-ih godina od strane svećenika Franka Buchmana, poznatog po svom uvjerenju da svijet može izbjeći sve ratove ako ljudi dožive određeno moralno i duhovno buđenje.

Pokret je imao kršćanske korijene, ali je postao neformalna, međunarodna mreža ljudi svih vjera i pozadina. Temelji se na onome što se naziva "Četiri Apsoluta" i poticao je svoje članove da se aktivno uključe u politička i društvena pitanja. Jedna od temeljnih ideja pokreta bila je uvjerenje da promjena svijeta počinje traženjem promjena u sebi.

“Svatko od nas morao je proći kroz proces praštanja“, otkrila je Glenn uredniku magazina PEOPLE’s Jessiju Cagleu u razgovoru o kultu. Nije joj bilo dopušteno ništa raditi na svoju ruku i osjećala se krivom kad god bi učinila nešto “neprirodno“. Govorili su joj što i kako treba raditi, kako bi se trebala osjećati u dugom razdoblju od njezine 7. do 22. godine života, što je duboko utjecalo na nju i što je kasnije sama morala sve prevladati.

Zbog svih tih stvari kroz koje je morala prolaziti svom je ocu svašta zamjerala.

“Stigla sam do točke kada sam bila jako, jako ljuta na oca i napisala sam mu pismo u kojem sam bila posve iskrena. Napisala sam mu da ne zaslužuje biti naš otac. Bilo je to okrutno od mene. Pročitala sam ga majci i braći i rekla da ću mu to jednostavno poslati jer je bio ogroman narcis i bio je genijalan, da se razumijemo, ali je imao gomilu narcisoidnosti u sebi i mislio je samo na sebe“, rekla je.

Glenn također vjeruje kako je i njezina majka imala veliku ulogu u napetom odnosu s ocem dok je odrastala: “Mislim da mu je majka mnogo toga omogućila u više navrata. Ona se sama nikada nije razvila kao osoba, čega je i postala svjesna jer mi je prije smrti priznala da ima osjećaj kako ništa u životu nije postigla.“

Bijes i gnjev koji je Glenn osjećala prema ocu jer ju učlanio u kult nestao je i sve mu je oprostila jer danas vsmatra da njezini roditelji nisu bili svjesni kakve će to posljedice ostaviti na živote njihove djece.