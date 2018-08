Protiv Gerarda Depardieua iznijete su otpužbe za napad na 22-godišnju francusku glumicu i plesačicu.

Francuski glumac Gerard Depardieu prema navodima sudskih izvora suočava se s ozbiljnim optužbama za seksualno napastovanje i vrijeđanje.

Optužbe protiv 69-godišnjeg glumca podnijela je mlada 22-godišnja franucuska glumica i plesačica čiji identite zasad nije objavljen, prenosi Le Parisien.

Gerard Depardieu (Foto: Getty Images)

U ovom trenutku tužiteljstvo u Parizu je pokrenulo preliminarnu istragu, a glumčev odvjetnik Hervé Témime odbio je optužbe i za novinsku agenciju AFP izjavio kako je njegov klijent nevin.

Glavna tužiteljica tvrdi da su se sporni događaji odvijali u Gerardovu pariškom domu 7. i 13. kolovoza ove godine, kada ga je navodna žrtva posjetila radi neformalne glumačke probe.

Gerard Depardieu (Foto: Getty Images)

"Tužba je podignuta 27. kolovoza i sljedeći dan su me već novinari kontaktirali, što apsolutno osuđujem. Činjenica je da su protiv Gerarda Depardieua iznijete ozbiljne optužbe, no on apsolutno negira počinjenje bilo kakvog prekršaja. Pozivam sve na najveći oprez jer sam uvjeren da se slučaj neće naći na sudu", izjavio je odvjetnik.

Gerard Depardieu jedan je od naslavnijih francuskih glumaca i zvijezda filmova "Grof Monte Cristo" i "Zelena karta".