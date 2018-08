Kada su u pitanju naslovnice poznatih časopisa, na fotošopu se jednostavno ne štedi.

Živimo u društvu u kojem baš svi uređuju fotografije na društvenim mrežama.

Malo svjetla, malo filtera pa još malo boje... Tko kaže da to ne radi, laže, jer baš svi žele izgledati najbolje što mogu. No kada je u pitanju Hollywood, na fotošopu se jednostavno ne štedi.

Naravno da će neki časopis dodatno uljepšati naslovnicu, jer ljudi pate na lijepo, htjeli to priznati ili ne. Međutim, problem nastaje kada se nekim damama, ali i muškarcima, u toj igri izgled mijenja do neprepoznatljivosti, iako vjerojatno nikome nije jasno zašto se to radi.

Heroine današnjeg teksta nisu žrtve katastrofalnih grešaka u fotošopu, kada se netko jednostavno previše zaigra, ali su itekako uljepšane na naslovnicama koje su krasile.

Problem je isključivo u tome što se takvim naslovnicama ženama diljem svijeta šalje potpuno iskrivljena slika realnosti koja je potpuno drugačija od onoga što se plasira u javnost. I dok se razni pokreti i kampanje trude da žene prihvate i svoje "nedostatke" jednako kao i svoje prednosti, presavršene naslovnice često ih koče na tom putu samopoštovanja.

Srećom, uvijek postoji druga strana priče, odnosno fotografije koje pokazuju i onu manje glamuroznu stranu, u ovom slučaju naslovnica na kojima su njihove zvijezde snimljenje u ležernijim i realnijim izdanjima te se s njima tako mogu poistovjetiti i "obične smrtnice".

Uvjerite se sami.