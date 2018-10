Cristiano Ronaldo navodno je 2009. godine silovao Kathryn Mayorgu u svojoj hotelskoj sobi u Las Vegasu.

Slavnog nogometaša prije nekoliko je godina jedna žena optužila za silovanje.

Radi se o 33-godišnjem Cristianu Ronaldu, kojeg je za to optužila 34-godišnja Kathryn Mayorga iz Las Vegasa. Poznati njemački tjednik Der Spiegel navodno je u posjedu Ronaldove izjave kojom je djelomično potvrdio glasine.

Duo se sreo u lipnju 2009. godine u jednom noćnom klubu, nakon čega su završili u luksuznom apartmanu u hotelu Palms u Las Vegasu. Iako je Ronaldo u početku tvrdio kako se radilo o sporazumnom seksu, nekoliko mjeseci kasnije saznalo se kako su odvjetnički timovi nogometne zvijezde i nepoznate djevojke ipak postigli dogovor kojim je Kathryn isplaćeno 375 tisuća dolara za šutnju.

Iako od tada nije više spominjala nogometaša i tu večer, čini se kako se devet godina kasnije ipak predomislila, a Der Spiegelu je ispričala detalje vezane za tu večer. Tako im je otkrila kako je upoznala nogometaša, kako ju je silovao, ali i kako je došlo do spomenute nagodbe.

Otkrila je da i dalje trpi posljedice, a njezin je odvjetnik sada podignuo novu tužbu protiv Ronalda nakon što je nekoliko mjeseci proučavao slučaj. "Cilj nam je poništiti nagodbu i ugovor o šutnji. Moja klijentica nije bila sposobna potpisati taj ugovor u kojem joj je nanesena velika psihološka šteta. To čini isti taj ugovor nevažećim", jasno je otkrio njezin odvjetnik Leslie Mark Stovall. Optužio je i Ronaldove odvjetnike da su znali da njegova klijentica pati od PTSP-a te su to vješto iskoristili.

Njihov susret dogodio se u ljeto kada je nogometaš za vrtoglavih 94 milijuna eura prešao iz Manchester Uniteda u Real Madrid, a u Las Vegasu se zabavljao sa šogorom i nećakom. Duo se sreo u VIP odjelu jednog noćnog kluba, a nogometaš ju je ubrzo počastio pićem i tražio broj telefona, koji mu je ona dala. Nakon što joj je poslao poruku, Kathryn se s prijateljicama našla u predvorju njegova hotela, nakon čega su se uputili u apartman.

Zabava se nastavila u jacuzziju,a nogometaš se navodno vrlo brzo pojavio potpuno gol ispred nje te ju tražio da mu radi neke stvari koje nije htjela, no nije odustajao. Pristala je poljubiti ga, no prema njezinim tvrdnjama, to ga je još više napalilo. Odgurnuo ju je do spavaće sobe te navodno analno silovao bez kondoma, iako mu je još nekoliko puta ponovila da ne želi spavati s njim. Sljedećeg dana navodna žrtva je otišla na policiju i pokazala nalaze iz bolnice. "Htjela sam mu očitati lekciju i da plati za terapije za koje sam bila sigurna da ću ih trebati. Nikad se nisam željela obogatiti, no htjela sam mu pogledati u oči i reći što mi je napravio", otkrila je tada.

Ronaldo je, prema tvrdnjama Der Spiegela, dao dvije izjave. U jednoj je tvrdio kako je seks bio sporazuman, no drugi je ipak malo drugačiji. "Rekla mi je 'ne' više puta. Gurnuo sam je straga i bilo je prilično brutalno, a trajako je oko 5-7 minuta. Rekla je ne, ali mi se predala, iako je naglasila da nije kao druge. Ispričao sam joj se, ali nije vikala niti ikoga zvala u pomoć", navodno stoji u izjavi. Izjavio je i kako je tu večer Kathryn pitala njegov tim može li s prijateljicama doći u VIP dio kluba i s kojima je puno popila, a negirao je i to da ju je tražio broj telefona, jer tvrdi kako ju je odmah pitao hoće li doći u njegovu hotelsku sobu.

Kathryn se povukla iz javnosti i više nije davala izjave od ponovnog pokretanja slučaja, a njemački tjednik u više je navrata pokušao doći do nogometaša te mu pružiti priliku da ispriča svoju verziju događaja, no on se nikada nije oglasio. Postoji i verzija u kojoj joj je nakon silovanja nogometaš poručio "kako se ispričava na svemu, jer inače je džentlmen".

Hoće li se ikad saznati prava istina, ostaje nam pričekati pa saznati...