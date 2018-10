Chow Yun-fat ima samo jedan san, a to je da bude sretan i običan čovjek.

Filmska legenda iz Hong Konga Chow Yun-fat iznenadio je javnost objavom kako se namjerava odreći svog cjelokupnog bogatstva, čija je vrijednost procjenjena na 543 milijuna britanskih funti! Sav novac planira uplatiti u dobrotvorne svrhe, izvještavaju kineski mediji.

63-godišnji glumac u svijetu se proslavio ulogom u filmu "Tigar i zmaj" koji je nagrađen Oscarom za najbolji strani film, poznat je po skromnom načinu života, trošeći za život tek 100 dolara mjesečno. Jedan od dokaza za to je činjenica da ga obožavatelji često viđaju u vožnji javnim prijevozom i u kupnji na sniženjima.

Chow Yun-fat (Foto: Getty Images)

Zanimljivo je i da je ovaj rijetko prizemljeni glumac svjetske slave za telefoniranje koristio Nokiu prve generacije, model kakvi su se koristili prije 17 godina, sve dok ga nije tek prije dvije godine zamijenio pametnim telefonom jer mu je stari prestao raditi.

"Novac zapravo ne pripada meni, ja njime samo privremeno upravljam", izjavio je novinarima nakon što je otkrio svoje planove, tijekom promocije novog filma "Project Gutenberg".

Nagrađivani glumac spremno je pozirao i fotografirao se s obožavateljima, a društvo mu je pravila supruga Jasmine Tan.

Chow Yun-fat (Foto: Getty Images)

"Moj san je biti sretan i običan čovjek. Najveće postignuće u životu nije bogatstvo već mirnoća uma i jednostavan život", izjavio je Chow.

Chow Yun-fat (Foto: Getty Images)

Chow Yun-fat u filmskoj industriji radi više od 40 godina, a najveću zaradu donijele su mu uloge u već spomenutom filmu "Tigar i zmaj", kao i u "A Better Tomorrow", "The Killer", "Hard Boiled" i "Pirates od the Caribbean: At World's End".

Dobio je čak tri hongkongške nagrade za najboljeg glumca te dvije tajvanske nagrade Zlatni konj. The Los Angeles Times proglasio ga je "najkul" glumcem na svijetu.