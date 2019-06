Festival elektroničke glazbe - Nox Festival objavio je i treću pozornicu, i to after party stage, na kojoj će se svakoga jutra od 7,00 sati ujutro izmjenjivati najbolji ‘afteraši’ s ove strane Jadrana! Festival se održava u petak i subotu 2. i 3. kolovoza na novoj festivalskoj lokaciji Martinska, nasuprot Šibenika, a otvaranjem treće pozornice program će se nastaviti i tijekom nedjelje, 4. kolovoza, odnosno dok god bude energije na after party stageu.

Da će energije biti u ogromnim količinama jamče trojica novoobjavljenih izvođača zaduženih upravo za treću pozornicu, a to su Chuby, Butters i Sergej Snooze, svi otprije i više nego poznati partijanerskoj zajednici.

Broj dosad poznatih izvođača, koji će u špici ljeta nastupiti na velikoj smotri elektroničke glazbe na Martinskoj, popeo se tako sada na 15 artista. Do kraja lipnja pridružit će im se još jedna grupa DJ-a čime će Nox Festival finalizirati popis od preko 20 izvođača za svoje prvo ljetno izdanje.

Uz već poznate headlinere Juan Atkinsa, Kenny Larkina, Red Axes i TERR, podsjetimo, na Nox Festivalu nastupaju i Beepolar, Butters, Chuby, Coeus, Dee, DJ Jock, Forniva, Lawrence Klein, Petar Dundov, Roof AW te Sergej Snooze.

Za sve posjetitelje s festivalskom ulaznicom na Martinskoj je besplatno osiguran petodnevni kamp (od 1. do 5. kolovoza, plaća se samo boravišna pristojba), a glazbeni program započinje rano poslijepodne u petak. Odvijat će se istovremeno na dvije pozornice plus na after party stageu.

Iz Nox Festivala podsjećaju da još samo danas do ponoći traje prodaja superpovoljnih grupnih ulaznica. Putem sustava Entrio tako se još kratko mogu nabaviti četiri ulaznice po cijeni od samo 550 kuna i tako uštedjeti čak 90 kuna.

Redovnim festivalskim ulaznicama iz aktualne serije cijena je trenutačno 160 kuna, a s objavom trećeg i posljednjeg popisa izvođača, 1. srpnja, festivalske karte bit će nešto skuplje. Ulaznice iz aktualne serije po cijeni od 160 kuna prodaje Entrio, a festivalske, baš kao i grupne ulaznice, u pretprodaji se mogu nabaviti ovdje.

U Šibeniku fanovi mogu kupiti ulaznice i na četiri gradske lokacije i to u klubu Azimut, caffe baru Baldekin, Na Maloj loži te u Vintage baru.

Valja još podsjetiti kako je večeras u zagrebačkom klubu Pločnik prvi Nox Promo Party na kojem uz Nox izvođače Beepolara i Lawrence Kleina nastupa i DJ-ica Sonia Calico iz Tajvana. Silno je popularna na dalekom istoku, a u posljednje vrijeme i na našem kontinentu, posebno u Londonu, Parizu i po Nizozemskoj.