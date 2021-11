Brenda Fricker ostvarila je kultnu ulogu žene s golubovima u filmu "Sam u kući 2", a njezina životna priča, baš kao i ona filmska, mnogima tjera suze na oči.

Irska glumica Brenda Fricker jednu od svojih najzapaženijih uloga ostvarila je u drugom nastavku filma "Sam u kući" u kojem je njezina tužna priča dirnula gledatelje, a ona iz njenog stvarnog života nije puno drugačija.

U filmu "Sam u kući" utjelovila je kultni lik žene s golubovima, a osvojila je i Oscara za kojeg je priznala da ga je bacila na dno bazena u Connemari 1989. godine.

Danas 76-godišnja Brenda Oscara je osvojila za najbolju sporednu ulogu u filmu "My Left Foot", a danas živi pomalo usamljenim načinom života, a prošlih je blagdana u emisiji voditelja Raya D'Arcyja na Radiju 1, rekla da bi lagala kad bi rekla da će imati lijep i sretan Božić i da će ga provesti sa svojim psom.

Brenda iza sebe ima brak s Barryjem Daviesom koji je potrajao od 1979. do 1988. godine, a on je preminuo dvije godine nakon njihova razvoda što ju je jako potreslo. Dodatno ju je shrvalo to što nije bila na sprovodu jer je tada snimala seriju "Brides of Christ" u Australiji i ugovor joj nije dopuštao da se vrati kući.

"Postala sam histerična i spakirala sam kofere kada sam primila poziv da je umro. Nisu me htjeli pustiti kući jer sam mu bila bivša supruga. Ne znam gdje je zakopan i ne želim znati", ispričala je u jednom intervjuu 2015. godine.

Dodala je da to ne želi saznati jer joj se srce slomilo u komadiće te otkrila da su se razveli zbog njegova alkoholizma.

"Bili smo ludo zaljubljeni unatoč svemu. Uvijek je bio predivan i zanimljiv muškarac. No postao je alkoholičar i nisam mogla s time živjeti. Ni razvod ga nije uplašio, a nakon njega smo se nastavili viđati jer smo bili zaljubljeni", otkrila je je Brenda.

Barry je preminuo nakon pada niz stube, a glumica je naglasila da je on zaslužan što je prihvatila ulogu u filmu "Moje lijevo stopalo" i dobila Oscara.

"Bacila sam scenarij na hrpu, a on ga je uzeo i rekao da moram snimiti taj film jer će mi promijeniti život", ispričala je Brenda i dala do znanja zašto se svog zlatnog kipića odlučila nakon svega riješiti.

Prije nekoliko mjeseci britanski su mediji prenijeli vijest da bi se Brenda trebala neočekivano vratiti na male ekrene i to u drami "Holding", adaptiranoj prema istoimenom romanu Grahama Nortona, što će biti njezino prvo pojavljivanje nakon 2013. godine kada se odlučila povući iz svijeta glume.

Prema pisanju Radio Timesa najavljeno je da će se u seriji uz nju pojaviti niz istaknutih irskih glumaca, uključujući zvijezdu "Igre prijestolja" Conletha Hilla, Siobhána McSweeney iz "Derry Girl", Charlene McKenna, Helen Behan i Pauline McLynn, no datum početka prikazivanja još nije poznat.