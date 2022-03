Legendarni glumac Chuck Norris slavi 82 rođendan, a u javnosti se rijetko kada pojavljuje i živi mirnim obiteljskim životom u Teksasu.

Chuck Norris u mladim danima nije namjeravao ni planirao postati glumac, a kamoli legenda, no njegova ljubav prema borilačkim vještinama odvela ga je na potpuno neočekivani, onaj zvjezdani put.

Chuck je tijekom 1950-ih i 1960-ih godina služio vojni rok, a za vrijeme dok je bio stacioniran u Južnoj Koreji, počeo je proučivati borilačke vještine. Nakon odsluženja vojnog roka, ne samo da je postao karate prvak, već je otvorio i niz karate studija u kojima je radio kao trener brojnim slavnim osobama, a upravo su ga te veze sa slavnim osobama inspirirale da se i sam okuša u glumi. Na kraju se sprijateljio s legendarnim Bruceom Leejem i prvi put se s njim pojavio u filmu "Enter the Dragon".

Nakon filmskog debija s Leejem, uslijedile su nove uloge i put ka slavi bio mu je otvoren. Prvu glavnu ulogu ostvario je 1977. godine u akcijskom filmu "Breaker", a tijekom 70-ih i 80-ih postao je jedna od najvećih akcijskih zvijezda na velikom platnu, no uloga koju mu je obilježila život uslijedila je dvadesetak godina kasnije. Riječ je naravno o Walkeru, teksaškom rendžeru. Istoimena serija emitirala se osam godina i pretvorila ga u kultnu pojavu.

Chuck danas ima 83 godine i rijetko se pojavljuje u javnosti, a internetom su godinama kružile glasine o njegovoj smrti. Takve su glasine bile na vrhuncu trajanja pandemije COVID-19 kada se društvenim mrežama počela širiti vijest da je preminuo od komplikacija povezanih s virusom. Ispostavilo se da je to bila šala, a bio je to još jedan slučaj širenja dezinformacija internetom. Iako se neutemeljeni naslovi o njegovoj smrti pojavljuju prilično često, Chuckove godine i njegova odsutnost iz javnog života učinile su te su glasine još uvjerljivijim.

Od njegove posljednje filmske uloge prošlo je gotovo 10 godina i to u filmu "The Expendables 2", a prije godinu je dana gostovao u epizodi serije "Hawaii Five-0". Može se vidjeti u ponekoj reklami, ali osim toga, više se ne pojavljuje, a za to ima dobar razlog. .

Naime, 2017. godine, njegova supruga Gena oboljela je od misteriozne bolesti, za koju se ispostavilo da je zapravo reumatoidni artritis, a liječnici su joj tada ubrizgali kontrastno sredstvo koje sadrži gadolinij i to prije snimanja magnetskom rezonancom.

Prema pisanju Mirrora, Gena je dobila takve tri injekcije nakon kojih je osjetila bolove u zglobovima, slabost, bolove u rebrima i drhtanje cijelog tijela. Izgubila je 15 kilograma i morala se hraniti dječjom hranom jer je teško gutala. Bio je to medicinski misterij, a obitelj je posumnjala na trovanje gadolinijem, no liječnici se nisu složili. Gena se konačno oporavila u jednoj klinici u Nevadi, ali njezin je suprug napustio Hollywood kako bi se brinuo za nju te podigao svijest o gadoliniju i njegovim mogućim nuspojavama. Slučaj su također iznijeli na sud.

U tužbi za 10 milijuna dolara Norrisovi su tražili odštetu od tvrtki koje ih nisu upozorile na rizik od kontrastnog sredstva, međutim, par je odustao od tužbe 2020. godine.

Chuck se nedavno našao u središtu pozornosti nakon što su mnogi mislili da su ga zamijetili na prosvjedu na Kapitolu 6. siječnja, no njegovi su glasnogovornici to opovrgnuli.

“Ovo nije Chuck Norris i želi mu biti sličan, iako je Chuck puno zgodniji. Chuck ostaje na svom terenu u Teksasu gdje je tada bio sa svojom obitelji”, naveli su.

Grubnić objavio fotku sa zgodnom mamom, u mini-haljini pokazala je vitke noge i mladoliko lice i u sedmom desetljeću! +26

Jednog od najseksi muškaraca na svijetu gledamo u našem hit-showu, evo kako održava ovo isklesano tijelo kojim se voli pohvaliti! +16