Will Poulter našao se u središtu pažnje nakon što je najavljena njegova uloga u filmu "Guardians of the Galaxy Vol. 3".

Američki glumac Will Poulter proslavio se ulogom u filmu "We are the Millers" 2013. godine, a najava njegova najnovijeg projekta "Guardinas of the Galaxy Vol. 3", koji je najavljen ovih dana, ponovno ga je bacila u središte pozornosti.

Mnogi su, naime, primijetili koliko se 28-godišnji glumac promijenio i više nije slatki dječak, već seksi mladić koji je zapeo za oko mnogim obožavateljicama.

Većina gledatelja Willa pamti iz filma u kojem je glumio s Jennifer Aniston, Jasonom Sudeikisom i Emmom Roberts, no nisu mogli vjerovati svojim očima kada su vidjeli njegove najnovije fotografije snimljene gotovo desetljeće kasnije, a na društvenim su se mrežama počeli širiti njihovi komentari.

"Sveca mu. Istina je. Will Poulter gori", "S tom frizurom je jako zgodan", "Oprostite, kada je Will Poulter postao seksi", "Will Poulter je zablistao", "Will je prošao seksi transformaciju i to je sjajno", "Prestanite objavljivati seksi fotografije Willa Poultera, ludo je koliko dobro izgleda", samo su neki od njih, a neki su ga čak usporedili s Liamom Hemsworthom i Matthewom Lewisom.

Tijekom posljednjih nekoliko godina Will se pojavio u serijama "Dopesick", "The Score", "Midsommar" i "Black Mirror: Bandersnatch", a njegovu ulogu u trećem nastavku Čuvara Galaksije već svi jedva čekaju.