Stephanie Seymour je manekenka i glumica koja se proslavila zahvaljujući spotovima grupe Guns N' Roses, a i u privatnom životu je ljubila pjevača slavnog benda. Istražili smo gdje je danas.

Prošlo je 30 godina otkako je glumica i manekenka Stephanie Seymour osvojila publiku zahvaljujući spotu za hit-singl "November Rain" grupe Guns N' Roses, a mnogi se još i danas sjećaju cijele priče popularnog videa i vjenčanice koju je nosila za tu priliku. Stephanie se u to vrijeme probijala na modnu i glumačku scenu, a do tog spota mnogi su je primijetili i dok je nosila brojne revije uz bok megapopularnoj Heidi Klum.

Vjenčanica neobična kroja i tragična ljubavna priča koja se provlači kroz video za klasik popularnog benda obilježila su njezinu vezu s Axlom Roseom, a par je ljubovao i u stvarnom životu. Do tog trenutka, Stephanie je već bila s nekoliko slavnih muškaraca, a pričalo se da je ljubila Charlieja Sheena i Warrena Beattyja.

Kada je imala 16 godina, hodala je s tada 42-godišnjim Johnom Casablancasom, šefom agencije za modele s kojom je i ona potpisala ugovor. Casablancas je u to vrijeme bio u braku s manekenkom Jeanette Christiansen, no to ga nije spriječilo da u isto vrijeme živi i s mladom manekenkom. Prije nego što se rastao od supruge, Stephanie ga je ostavila. Kasnije je bila u braku s gitaristom Tommyjem Andrewsom, no njihova ljubav nije potrajala. Ipak, u kratkom su braku dobili sina, Dylana Thomasa Andrewsa.

S pjevačem Guns N' Rosesa, Axlom Roseom, vezu je započela u vrijeme snimanja spotova za pjesme "November Rain" i "Don't Cry", a upravo ona je zvijezda oba videa. Šuškalo se i o zarukama, no njihova ljubav završila je 1993. godine i to tužbom. Naime, pjevač je manekenku tužio da ga je napala i ukrala mu nakit vrijedan više od 100.000 dolara. Tijekom turbulentne parnice ispričala je pred sudom da ju je Axl psihički zlostavljao, a zvala je i njegovu bivšu suprugu da svjedoči protiv njega. Na kraju su se nagodili.

To nije bio kraj njezinom živahnom privatnom životu. Zaljubila se u Petera Branta, koji je u to vrijeme bio u braku. Par se vjenčao kada je on ostavio svoju suprugu, a 2009. je Stephanie zatražila rastavu nakon 14 godina braka. Pomirili su se godinu kasnije te su i dalje zajedno. Proživjeli su nedavno i obiteljsku tragediju kada je njihov sin, model Harry Brant, u siječnju ove godine preminuo od posljedica predizoranja heroinom.