Shelley Long je bila jedna od glavnih zvijezda serije "Kafić uzdravlje" no danas ju malo tko može prepoznati.

Američka glumica i zvijezda serije "Kafić uzdravlje" Shelley Long ovih je dana snimljena u Los Angelesu u opuštenoj šetnji, no rijetki su oni koji su je uspjeli prepoznati.

To i nije čudno obzirom da je glumica koja je bila velika zvijezda 80-ih godina u javnosti posljednji put fotografirana 2019. godine i od onda se nije nigdje pojavljivala, a i susjedi tvrde kako ju rijetko viđaju.

Njezine najnovije fotografije iz šetnje pogledajte OVDJE.

Shelley je svjetsku slavu stekla kao konobarica Diane Chambers u spomenutoj seriji, a pojavila se i u nizu drugih hit-serija i filmova uključujući "The Money Pit", "Troop Beverly Hills", "Hello Again" i "The Brady Bunch Movie". Također se pojavila i kao gostujući lik u "Frasieru" zajedno s kolegom Kelseyjem Grammerom, a koji je tvrdio kako zapravo nije bila omiljena među ekipom na setu.

Naime, Kelsey je u svojoj biografiji iz 1995. godine "So Far" tvrdio kako Shelley nije bila popularna među producentima "Kafića uzdravlja" jer su se bili umorili od njezinih stalnih pritužbi na vlastiti lik i zaplete u seriji koju je napustila na kraju pete sezone.

Iza nje su dva propala braka i majka je jedne kćeri, no o njezinom se privatnom životu ne zna mnogo. Prema pisanju stranih medija živi u stanu vrijednom 1,3 milijuna dolara u elitnom dijelu Los Angelesa Pacific Palisadesu kamo se preselila nakon drugog razvoda od supruga Brucea Tysona 2004. godine s kojim je u braku bila od 1981. godine.