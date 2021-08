Doris Dragović i Mario Budimir vjenčali su se prije 31 godinu, a do fotografija s vjenčanja bilo je teško doći, no one su sada procurile u javnost.

Splitska glazbena diva Doris Dragović već je 31 godinu u sretnom braku s bivšim vaterpolistom Marijom Budimirom s kojim ima sina Bornu.

A iako su oboje dobro poznati hrvatskoj javnosti, rijetko ih se može vidjeti zajedno, a posebno je teško doći do njihovih fotografija s vjenčanja.

No jedna takva fotka ovih dana kruži Instagramom, a radi se o naslovnici časopisa top za koju su se fotkali kao mladenci i koju možete pogledati ovdje.

Doris je nosila klasičnu bijelu vjenčanicu s velom, a Mario crno odijelo i leptir mašnu te su pozirala nasmijani i zagrljeni.

Dragović i Budimir upoznali su se 1989. godine dok je ona još bila pjevačica u usponu, a on bio mlad i perspektivan vaterpolist. Zaljubili su se na prvi pogled te su se iduće godine vjenčali u Splitu, u crkvi Sv. Ante na Poljudu, a na svadbi su imali više od 130 uzvanika.