Princ iz Bel Aira, popularna serija koja je lansirala karijeru Willa Smitha snimala se na ovom imanju.

Američka serija "Princ iz Bel Aira" s Willom Smithom prošle je godine proslavila 30. obljetnicu prikazivanja kada se legendarna obitelj ponovno okupila u velebnoj bijeloj vili.

Osim sjajne glumačke postave koja je obilježila kultnu seriju, svi pamte i luksuznu bijelu vilu u koju Will Smith useljava kod bogatog ujaka i njegove obitelji.

Uoči prikazivanja prošlogodišnje reunion epizode Will Smith je, u suradnji s kompanijom Air Bnb, "iznajmljivao" vilu sretnim posjetiteljima i to za samo 30 dolara po noći. Sretnim gostima Will Smith bi bio domaćin pa su se mogli osjećati kao da su otputovali u prošlost i sudjelovali u kultnoj seriji.

Najveći fanovi koji su uspjeli rezervirati imanje na vrijeme imali su priliku iznajmiti vilu na jedan od pet odabranih datuma u listopadu prošle godine. Zatim bi mogli provesti jednu noć i uživati u dijelu kuće u kojem je odsjedao Smithov lik u seriji.

Willova spavaća soba bila je uređena u stilu 90-ih pa su gosti mogli razgledavati njegovu odjeću iz serije, regal s Nike Jordan tenisicama i kapama ili zaigrati košarku iz kreveta na košu montiranom na zid sobe.

Sretnici koji su uspjeli iznajmiti vilu mogli su koristiti i luksuzni bazen, kupaonicu, blagovaonicu i terasu.