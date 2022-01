Nicole Eggert utjelovila je Summer Quinn u seriji "Baywatch" kada je imala samo 19 godina, a danas izgleda potpuno drugačije.

Glumica Nicole Eggert proslavila se u kultnoj seriji "Baywatch" i u 90-ima je bila tiha patnja mnogih muškaraca.

Ulogu Summer Quinn dobila je 1992., kada joj je bilo samo 19 godina, te je ubrzo nakon toga povećala grudi, a crveni badić nosila je do 1994. Prije toga je glumila u sitcomima "Who's The Boss" i "Charles in Charge", a dani najveće slave danas su daleko iza nje i mnogi je više ne bi prepoznali.

Nicole je ovaj tjedan napunila 50 godina, a paparazzi su je ulovili dok je obavljala posljednje pripreme za proslavu rođendana, u jednobojnoj trenirci i bez trunke šminke. Nekad utegnuta plavuša na novim je fotografijama neprepoznatljiva, a osim što se već se dugo bori s viškom kilograma, prije nekoliko godina je izvadila implantate iz grudi.

Glumica nakon Baywatcha nije ostvarila neku zapaženiju ulogu, a poznato je i da je 2013. godine bankrotirala, nakon čega je pokrenula vlastiti posao sa sladoledom. Majka je dvije kćeri, 24-godišnje Dilyn Elizabeth i desetogodišnje Keegan.

Neko vrijeme glumica je bila zaručena za kanadskog glumca Coreya Haima, kojemu je i nekoliko puta spasila život nakon predoziranja, a od 2000. do 2002. godine bila je u braku s Justinom Herwickom, s kojim je dobila i prvu kćer.

Nicole je privukla pozornost javnosti 2018. godine, kada kolegu Scotta Baioa optužila za seksualno zlostavljanje. Kako je otkrila, sve je počelo kada je imala samo 14 godina. On je odbacio sve optužbe, no priznao je kako su jednom prilikom imali seksualni odnos kada je ona imala 18 godina, međutim ona i dalje tvrdi kako Baio laže.

Kako je Eggert izgledala u seriji koja ju je proslavila i koliko se od tada promijenila, pogledajte u našoj galeriji.

Kći poznate voditeljice preminula je od komplikacija uzrokovanih koronom, imala je samo 18 godina: "Opraštam se od ljubavi svog života" +10

Naša bivša misica obara s nogu i 22 godine nakon osvajanja krune, od pogleda na njezin dekolte mnogima je poskočilo srce +26