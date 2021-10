Nensi Mitrović koja je 2018. godine dogurala do polufinala showa "Supertalent", podigla je atmosferu na glavnom zagrebačkom trgu gdje je pjevala za prolaznike u pratnji svojeg dečka Andreja Elbla na gitari.

Pjevačicu Nensi Mitrović domaća je publika prvi put imala priliku upoznati u showu "Supertalent" 2018. godine gdje se predstavila s pjesmom "If I Ain't Got You" Alicie Keys i glasom oduševila žiri.

Tada joj je bilo samo 19 godina, a dogurala je do polufinala showa.

Nensi su sada fotografi snimili na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu gdje je pjesmom podigla atmosferu u pratnji svojeg dečka Andreja Elbla na gitari. Osim glasom, Nensi je pažnju prolaznika privlačila i svojim stasom koji je istaknula u kožnom korzetu i uskim trapericama.

Inače ovaj dvojac već nekoliko godina zajedno pjeva i svira te ih se vrlo često može vidjeti i uživati u njihovim izvedbama, najčešće na ulicama grada Pule, gdje oboje žive.

Nensi je inače iz Beraka pored Vukovara, ali je u Pulu odselila zbog fakulteta. Pjevanjem se bavi od osnovne škole, a pjevala je od crkvenog zbora pa sve do svadbi.

"Volim pjevati po svadbama, ali nisam to još radila profesionalno. To vam je više usput, ja dođem na svadbu pa se uguram bendu da otpjevam nešto. Što se tiče crkvenog zbora, to sam išla u osnovnoj školi, ali volim se izražavati i kroz taj način. Supertalent je odlična odskočna daska. Ovo mi je super reklama za posao kojim ću se baviti, ali željela sam i pokazati svojim vršnjacima da se ne plaše pokazati svoj talent i slijediti svoje snove", kazala je za DNEVNIK.HR 2018. godine, kada se natjecala u showu.

"Jako volim Maju Šuput i eto namjeravam i ja krenuti s nastupima po svadbama. Ona ima puno energije i sjajna je ali ja ću više pjevati strane pjesme. Ja obožavam Beyonce i zapravo sam uz nju učila kako pjevati, kako se ponašati na pozornici", dodala je tada.

Kako je izgledala prije tri godine i koliko se od tada promijenila, pogledajte u našoj galeriji, a u videima se prisjetite i njezinih nastupa u "Supertalentu".

