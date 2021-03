Michaela Douglasa i Kathleen Turner uskoro ćemo ponovno gledati zajedno i to u seriji "The Kominsky Method" u kojoj će glumiti bivše supružnike. Kathleen se svi sjećaju po ljepoti i plavim uvojcima, no sve se promijenilo kad se povukla iz javnosti zbog zdravstvenih problema.

Legendarni holivudski glumac Michael Douglas sastao se ponovno sa svojom dugogodišnjom kolegicom i filmskom partnericom Kathleen Turner i to zato što će se ponovno naći zajedno pred kamerama u njegovoj hit-seriji "The Kominsky Method".

76-godišnji Michael i 66-godišnja Kathleen zajedno su se prvi put pojavili u filmu "Romancing Stone" 1984. godine i u njegovu nastavku godinu dana kasnije, u kultnom filmu "The Jewel of the Nile" i crnoj komediji "War of Roses" 1989. godine i u to su vrijeme bili jedan od najpopularnijih filmskih parova.

Koliko su se od tih vremena promijenili i kako danas izgledaju pogledajte ovdje.

U seriji na kojoj sada rade Kathleen će glumiti Michaelovu bivšu suprugu, a u razgovoru za People priznala je da joj to nije bio baš nikakav problem te se osvrnula na njihov odnos.

"Michael i ja smo oduvijek bili prijatelji i bilo je zabavno vratiti se ponovno u ritam našeg rada", izjavila je Kathleen.

Kathleen je nekada nosila titulu jedne od najljepših glumica Hollywooda, lijepim licem i plavim uvojcima obarala je s nogu na filmskim platnima, a istovremeno se nosila sa zdrastvenim problemima o kojima je javnost malo toga znala, a na kraju ju je zbog toga i osuđivala.

Početkom 90-ih njezina je karijera poljuljana nakon što joj je dijagnosticiran reumatoidni artritis i nakon što su joj liječnici rekli da nikada više neće moći hodati. Ne želeći prihvatiti tu vijest, potražila je drugo liječničko mišljenje i pronašla snagu da se nastavi baviti onime što najviše voli i ne odustane od života. No lijekovi koje je morala uzimati učinili su svoje i njezin se izgled počeo drastično mijenjati. Danas priznaje kako joj je u to vrijeme bilo apsolutno nevažno kako izgleda i nije se time opterećivala.

Ljudi su i tada bili okrutni, optuživali ju da se odala alkoholu, što tada nije bilo točno, međutim kasnije se pod velikim pritiskom odala tom poroku kako bi ublažila bol. U svojoj autobiografiji koju je objavila 2008. godine priznala je da je počela piti jer su joj lijekovi pomutili pamet i da se s vremenom sve otelo kontroli, a 2002. godine krenula je na odvikavanje.

"The Kominsky Method" jedan je od njezinih posljednjih projekata u nizu jer glumom se još bavi aktivno, a sudeći prema reakcijama gledatelja i struke je i jedan od najuspješnijih.

"The Kominsky Method" je za mene projekt strasti i nevjerojatno mi je vidjeti tako dobar odaziv publike, dobre reakcije kritičara. Uzbuđen sam što imam priliku dovršiti ovu priču njezinim posljednjim poglavljem", izjavio je izvršni producent serije Chuck Lorre u srpnju prošle godine za Hollywood Reporter.



O uspjehu serije, koja se počela prikazivati 2018. godine, svjedoči i to da je nagrađivana Zlatnim globusom, a posljednja sezona premijerno bi trebala biti prikazana u svibnju ove godine.