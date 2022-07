Lorena Bučan predstavit će se na ovogodišnjem Splitskom festivalu s pjesmom "Jedno bez drugoga", a u razgovoru za DNEVNIK.HR prisjetila se svojih glazbenih početaka u showu Supertalent, a osvrnula se i na usporedbe s Doris Dragović.

Naša mlada glazbena nada Lorena Bučan svoje debitantski javni nastup imala je u showu Nove TV Supertalent davne 2017. godine, kada joj je bilo samo 15 godina, a od tada se puno toga promijenilo u njezinu životu.

Od talentirane tinejdžerice, odrasla je u pjevačicu koju zbog glasa, ali i stasa, često uspoređuju s jednom od naših najvećih glazbenih diva, Doris Dragović, što Loreni itekako godi.

"Usporedba s tako velikim vokalom je prvenstveno kompliment i zauvijek će to biti i naravno meni osobno ne smeta, što se mene tiče govorite mi to zauvijek, ali nekako s njezine strane, ne znam da bih ja voljela nekad u budućnosti čuti da dolazi nova Lorena, jer ja sam još uvijek tu, nekako gledam to i s njene strane", ispričala je Lorena za DNEVNIK.HR.

Nedavno je zbog glazbe odlučila odustati od faksa i ističe kako se potpuno želi posvetiti onome što voli, a u tome ima i podršku obitelji.

"Mojoj familiji to nije bio šok, ja sam im rekla zdravo za gotovo da ne želim ić na faks, želim pjevat, i da oni to nisu prihvatili ja bi to svejedno napravila. Ali podržavaju me uvijek, koji god da ja izbor donesem", kaže.

Nakon što je u godinu dana gotovo uzela sve nagrade s pjesmom "Tvoja i gotovo", Lorena na ovogodišnji Splitski festival stiže s novom pjesmom "Jedno bez drugoga", a uoči natjecateljske večeri nastupila je i na koncertu "Split pjeva Terezu", kojim je Splitski festival odao priznanje i zahvalnost našoj pjevačkoj divi.

Iako ima tek 20 godina, ovo će joj biti četvrti nastup na čuvenom festivalu, a naglašava kako joj pobjeda nije prioritet.

"Ja se uvijek prvenstveno nadam iskustvu, dobrom provodu i druženju, a ostalo što dođe. Uvijek dam sve od sebe i naravno da bih voljela dobit nagradu, sve bi to usrećilo, i uvijek ostavim sebe na pozornici, ali što će se dogoditi nažalost nije u mojim rukama", govori.

Preokret u njezinoj karijeri dogodio joj se nakon jednog poziva legendarnog Tončija Huljića, čega se rado prisjeća, a na slavu se još privikava.

"Općenito ništa od ovog nisam očekivala, meni se Tonči sa 16 godina javio i pitao me hoću li ić na Doru i to mi je bio ogroman šok. Da njega nije bilo vjerojatno ništa od ovog sad ne bi bilo ovako, tako da se svaki dan se podsjetim na to. Još se privikavam i ne znam hoće li doći dan kad ću se moći naviknut na ovo, ali je stvarno blagoslov veliki", govori pjevačica.

Na sve svoje pjesme je jako ponosna jer se sa svakom može poistovjetiti.

"Meni na pamet ne pada radit nešto što ne želim radit i milijun puta sam rekla da su ove pjesme koje pjevam do kraja života biti zahvalna za njih. Ne znam jesam mogla bolje pisme dobit ja kao Dalmatinka", kaže.

Prisjetila se i svojeg iskustva u Supertalentu, kada je sve oborila s nogu svojim moćnom vokalom.

"Supertalent mi je bilo predivno iskustvo, to je bila odskočna daska u mojoj karijeri", ističe.

Lorena nam je otkrila i ponešto o svojem ljubavnom životu, no nije htjela odavati detalje.

"Da u vezi sam, imam momka, nije poznat i to bih zadržala u privatnosti jer naučila sam da je bolje privatne stvari držat privatne. Stvarno je predivno, već dvije godine smo zajedno i najbolji je na svijetu, mogu do sutra o njemu pričat, ali radije bih to ostavila u privatnosti", kaže.

Što se tiče nekih budućih projekata, nada se kako će uskoro izdati i svoj prvi album, a vjerujemo da to s nestrpljenjem iščekuje i publika.

"Album je jedan od ciljeva, nemamo još u planu, ne znam kad, ali čim to bude u bliskoj budućnosti, saznat ćete", poručila je Lorena.

Jacques Houdek iskreno o trenucima koje publika ne vidi: "Ja sam se milijun puta rasplakao" +20

Seve na binu stala u izdanju u kojem je u takvim prilikama inače ne viđamo, evo kako je to izgledalo! +30