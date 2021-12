Andrew Lincoln je u filmu "Zapravo ljubav" snimio jednu od najnezaboravnijih scena, a kasnije je priznao kako ne želi da ga ljudi pamte po toj ulozi.

Glumac Andrew Lincoln (48) svoju najzapaženiju ulogu u karijeri ostvario je u filmu "Zapravo ljubav", ponajviše zbog jedne scene, koja do danas drži kultni status.

Andrew u ovom blagdanskom klasiku glumi Marka, fotografa koji na početku filma snima vjenčanje svojeg najboljeg prijatelja, no kasnije se ispostavi da je cijelo vrijeme snimao samo mladenku Juliet, u koju je potajno ludo zaljubljen. Markova opsesija s Juliet u filmu je prikazana u romantičnom svijetlu, no Andrew smatra kako je to nastrano.

"On je uhoda", kazao je glumac 2016. godine u intervjuu za The Wrap te je objasnio i zašto.

Naime, osim činjenice da je potajno snimao Juliet, Mark se bez imalo srama na Badnjak pojavljuje pred domom u kojem ona živi s njegovim najboljim prijateljem kako bi joj pomoću kartica s natpisima iskazao ljubav.

Iako zbog ove legendarne scene većina gledatelja doživljava Marka kao šarmantnog i dragog lika, Andrew se s tim ne slaže i volio bi da nije ostao upamćen po toj ulozi.

Andrew je na dobrom putu da mu se ta želja i ostvari zahvaljujući hit-seriji "Živi mrtvaci", u kojoj je utjelovio mnogima omiljenog Ricka Grimesa te slomio srca gledatelja kada je otišao nakon devete sezone. No fanovi se sada nadaju da će se Rick, odnosno Andrew, vratiti u nadolazećoj, 11. sezoni i to je jedno od glavnih pitanja ususret snimanju novih epizoda koje započinje u ožujku 2022. godine.

Što se tiče njegova privatnog života, Andrew je od 2006. godine u sretnom braku s Gael Andreson, koja je također glumica i s kojom ima dvoje djece, sina Arthura i kći Matildu.

Tomislav o ponovnom susretu sa chefom zbog kojeg je ispao iz MasterChefa: "Mogu reći da me Žmire dva puta u životu zeznuo" +6

Princ Harry i Meghan Markle prvi put pokazali kćer Lilibet, a pogledajte i koliko je narastao maleni Archie! +16