Jonathan Lipnicki vraća se na male ekrane i to u showu "Celebs Go Dating" koji se snima u Velikoj Britaniji.

Američki glumac Jonathan Lipnicki, kojeg pamtimo kao preslatkog dječaka iz filma "Stuart Little", ponovno dospijeva u središte pažnje.

Danas 27-godišnji Jonathan proslavio se sa samo šest godina i to u filmu "Jerry Maguire" iz 1996. godine u kojem je glumio s Renee Zellweger i Tomom Cruiseom, a tri godine kasnije dobio je glavnu ulogu u filmu "Stuart Little". Neko vrijeme ga nismo viđali na filmskim platnima i ekranima, no čini se kako se vraća na televiziju i to u popularnoj emisiji "Celebs Go Dating".

Osim njega u emisiji će se pojaviti Mike Thalassitis kao Gemme Collins, Tallia Storm, Jade Jones, Sam Thompson, Ollie Lock te London Hughes, svi u nadi da će pronaći ljubav.

Uz glumačku karijeru, Jonathan se bavio borilačkim vještinama, puno se bavio humanitarnim radom, međutim iza njega je i teško razdoblje tijekom kojeg se borio s anksioznošću i depresijom i to nakon snimljenih filmskih uspješnica.

O tome je iskreno progovorio početkom ove godine u intervjuu za TooFab.

"Liječio sam se jako dugo jer sam imao problem s anksioznošću i depresijom. Nisam znao kako će mi život završiti i to je bila najniža točka koju sam dotaknuo", izjavio je.

Na društvenim je mrežama otkrio i kako je bio maltretiran u školi, da je doživljavao napadaje panike, ali unatoč tome želi ohrabriti sve da ostvare svoje snove.

"Nevjerojatno je koliko ljudi mogu biti zli u tinejdžerskim danima. Hvala svima na potpori. Volim vas i nadam se da će vam ovo pomoći", napisao je na Instagramu.