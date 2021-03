James Denton najpoznatiji je po ulozi Mikea Delfina iz serije "Kućanice", a u rijetkom intervjuu osvrnuo se na lik koji je igrao dugo godina.

James Denton proslavio se kao vodoinatalater Mike Delfino u hit-seriji "Kućanice", a glumac je i deset godina nakon završetka serije i dalje veliki šarmer.

58-godišnji James dao je jedan od rijetkih intervjua prije nekoliko dana te je pokazao kako izgleda danas.

Priznao je kako mu je laskala titula najseksi muškarca s malih ekrana koju je dobio kada se serija počela prikazivati, no zbog toga mu je često bilo i neugodno.

"Većinu svoje karijere sam glumio negativce, sve do "Kućanica". Sretan sam što sam bio dio te serije, nemojte me krivo shvatiti. Ali malo mi je neugodno zbog toga jer me scena u kojoj sam bez majice u dvorištu još i danas prati", ispričao je glumac u intervjuu.

Priznao je kako se odmah ostavio alkohola i brze hrane kada je pročitao scenarij za seriju "Kućanice" te je krenuo i u teretanu. Kaže da svejedno nije bio u previše dobroj formi, ali mu je drago da je taj posao ozbiljno shvatio.

Denton je rekao i kako mu je drago kako je njegov lik završio u seriji. Naime, Mike Delfino upucan je te je preminuo u naručju svoje partnerice Susan Mayer, koju je utjelovila Teri Hatcher.

"Scena je bila odlična zahvaljujući Teri. Upravo zbog nje je sve toliko emotivno", zaključio je.

Nakon što je serija završila sa snimanjem, sa svojom se obitelji iz Los Angelesa odmah preselio u Minnesotu. Nije htio da njegova djeca budu u vrevi velegrada. James je inače u braku s trenericom Erin O'Brien, s kojom ima dvoje djece. Pojavio se u još nekoliko serija, no uloga Mikea Delfina prati ga još i danas te je po njoj najpoznatiji u svijetu.