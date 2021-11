Lacey Chabert gledali smo u filmu "Opasne djevojke", a iako je nastavila glumiti, ta uloga joj je do danas ostala najpoznatija. Glumica je ovih dana objavila tužne vijesti.

Zvijezda filma "Opasne djevojke", glumica Lacey Chabert (39), na svom je Instagramu podijelila tužne vijesti o smrti svoje starije sestre Wendy. "Moja predivna sestra Wendy. Srca su nam slomljena u milijun komadića za koje ne znam kako ćemo ih i kada složiti natrag. Volimo te i obožavamo više no ikada. Šokantni gubitak ostavio nas je sve u nevjerici", napisala je između ostalog Lacey.

Istaknula je kako njezin život više nikada neće biti isti, a otkrila je i kako je njezina sestra iza sebe ostavila dva sina. U komentarima su joj brojne kolege i obožavatelji izrazili sućut te su joj poručili da se drži uz svoju obitelj u ovim tužnim vremenima. Njezina sestra imala je 46 godina, no točan uzrok smrti još se ne zna.

Lacey je sa svoje dvije sestre i bratom vrlo bliska, a na društvenim mrežama nerijetko dijeli objave posvećene upravo njima.

Lacey Chabert gledali smo u ulozi Gretchen Weiners u hit-filmu iz 2004., "Opasne djevojke". Chabert je odrasla u velikoj obitelji u Purvisu u Mississippiju, a pred kamerama se pojavila još kao djevojčica u sitcomu "Party of Five". Karijera joj je nakon toga krenula uzlaznom putanjom, a nakon još nekoliko serija i filmova odglumila je svoju najpoznatiju ulogu uz bok Lindsey Lohan i Rachel McAdams.

Uloga Gretchen u "Opasnim djevojkama" do danas joj je ostala najpoznatija, no nastavila je glumiti sve do danas. Osim pred kamerama, uspješna je i iza njih, a često daje glas animiranim filmovima.

Chabert se u rujnu 2013. godine udala za dugogodišnjeg dečka Davida Nedhara, a par je 2016. dobio kćerkicu Juliju. Svoj privatni život glumica već odavno drži dalje od očiju javnosti.

