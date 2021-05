Britanska glumica Jacqueline Bisset prozvana je jednom od naljepših žena svih vremena, ali nikada se nije udavala i priznaje da je oduvijek imala problema sa samopouzdanjem.

Mediji su legendarnu holivudsku glumicu Jacqueline Bisset nekoliko puta proglasili najljepšom glumicom našeg doba, a njezina kultna scena iz filma "Dubina", snimljenog 1977. godine u kojoj se pod morem pojavljuje u bijeloj majici ispod koje ništa nije nosila i dalje malo toga ostavlja mašti.

Danas 76-godišnja Jacqueline priznaje da nikada nije voljela da joj se drugi dive i da nikada nije imala dovoljno samopouzdanja untoč tome što su se mnogi divili njezinoj ljepoti i izgledu.

"Otac mi je jednom rekao da su me on i majka odgajali da živim tako da se ne obazirem puno na to kako izgledam. Mislim da me je to itekako definiralo kao osobu, ali i da sam stvorila neko nepovjerenje prema samoj sebi. Ljudi su mi govorili da sam lijepa žena, ali nisam imala taj osjećaj, što je šteta jer danas mislim da bih vjerojatno više uživala u životu da sam si dopustila da u tome više uživam", priznala je u jednom od intervjua.

Bilo je to iskreno priznanje zvijezde koja se na malim ekranima pojavljivala više od pola stoljeća, a koja je najzapaženije uloge ostvarila u filmovima kao što su "Bullit" sa Steveom McQueenom, "Aerodrom" s Burtom Lancasterom i "Američka noć". Mnogi su ju opisivali kao najljepšu i htjeli biti s njome, ali ona je neke od najpoželjnijih muškaraca i glumačkih zvijezda odbijala bez razmišljanja, poput McQueena, Franka Sintare ili Marlona Branda.

"Brando me jednom zamolio za ples, ali rekla sam mu ne. Bili smo u klubu Crazy Elephant, a ja sam bila s jednim tipom koji nije bio posebno atraktivan, ali je bio jako drag. Kad je Marlon došao, prišao mi je i jako mi se svidio, ali pomislila sam kako će se moja pratnja osjećati ako me vidi s njim pa sam ga zato odbila. Bila sam jako dobro odgojena", ispričala je glumica.

Za Franka Sinatru kaže da ga je također odbila, ali sada misli da je možda trebala postupiti drugačije.

"Nije me fizički privlačio, ali privlačio me mit koji ga je pratio i njegov glas. Zamolio me nekoliko puta da izađemo, ali sam rekla ne. U to je vrijeme bio jako depresivan i prolazio je kroz probleme s tadašnjom suprugom Mijom Farrow, i iako je bio jako drag i zaštitnički nastrojen prema meni, nisam se mogla spetljati s nekim takvim. Nisam nikada željela biti jedna od onih djevojaka koje će se zakačiti na muškarce. Uvijek sam bila jako neovisna", priznaje.

Neovisnost je zapravo uvijek bila njezin kamen temeljac. Odrastala je u Berkshieru kao kći liječnika opće praske i pravnice koja je kasnije postala kućanica. Raditi je počela već s 18 godina, i to prvo kao model, a zatim i glumica nakon što je tri godine ranije njezinoj majci bila dijagnosticirana multipla skleroza, a otac napustio obitelj. O majci se brinula sve do njezine smrti 1999. godine i danas kaže da ju je briga o njoj puno naučila o suosjećanju.

Ona sama nikada se nije udavala niti je imala djecu jer ju je briga o majci previše okupirala i jednostavno nije poželjela više od toga. Posljednja ozbiljna veza bila joj je ona s Eminom Boztepeom, 17 godina mlađim trenerom borilačkih vještina, dok je prije njega hodala s 20 godina mlađim glumcem Vincentom Perezom.

"Sjećam se da sam jednom pročitala članak u kojem su Emina spomenuli kao dečka igračku i pomislila sam si - što je to, zaboga? Mislim da je to bilo jako bezobrazno i da je proizašlo iz čiste ljubomore. Bio je mlađi čovjek od mene, ali nazivati ga igračkom bilo je smiješno. I bilo mi je neugodno zbog toga jer je bilo krajnje neprimjereno", zaključila je Jacqueline.

Njezina prva velika ljubav bio je glumac Michael Sarrazino, kojeg je upoznala 1968. godine na snimanju filma "Slatka vožnja".

"Moj je otac jednom vidio njegovu fotografiju i rekao mi je da se ne smijem udati za njega jer izgleda neraspoloženo i, naravno, bio je potpuno u pravu. Bio je neraspoložen, ali i divan", otkrila je.

Nekoliko godina kasnije počela se viđati s ruskim baletanom Alexanderom Godunovim, koji se u Americi proslavio ulogama u filmovima "Svjedok" i "Umri muški". Preminuo je 1995. godine zbog komplikacija od hepatitisa i ovisnosti o alkoholu u dobi od samo 45 godina, a premda se to dogodilo sedam godina nakon što su prekinuli vezu, navodno je umro okružen njezinim fotografijama.

"Čitala sam o tome u novinama, ali ne znam je li to istina. On je mene volio i ja sam njega. Bila je to vrlo tužna priča", prisjetila se Jacqueline.

Inače, dugogodišnja je zagovornica dostojanstvenog starenja i protivi se korištenju botoksa i plastičnim operacijama, a desetljećima je izgledala mnogo mlađe nego što uistinu jest.