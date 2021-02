Farrah Fawcett proslavila se ulogom u "Charliejevim anđelima", a ostat će upamćena i po poznatom posteru na kojem je pozirala u crvenom kupaćem kostimu. Glumica je 2009. godine preminula od posljedica karcinoma debelog crijeva.

Američka glumica Farrah Fawcett proslavila se ulogom u "Charliejevim anđelima", a ova nikad prežaljena dama ovih bi dana proslavila 74. rođendan.

Karijeru je započela kada je imala 21 godinu, kada se iz Teksasa doselila u Hollywood. Nakon što je na fakultetu upisala mikrobiologiju počela ju je zanimati umjetnost te je napravila pravi zaokret u životu. Prvo je glumila u reklamama, nakon čega je počela graditi svoj glumački put u televizijskim serijama. Krajem 60-ih godina pojavila se u serijama "I Dream of Jeannie", "Flying Nun" i "Partrids Family", a 1973. godine udala se za glumca Leea Majorsa. Nekoliko puta je gostovala i u njegovoj seriji "Six Million Dollar Man", a sve se promijenilo nakon što su njezinu agentu prišli s idejom da se Farrah pojavi na postaru u crvenom kupaćem kostimu. Upravo taj poster ju je i proslavio diljem svijeta, a prodan je u šest milijuna primjeraka. To je ujedno postao i najprodavaniji poster neke glumice dotad.

Zahvaljujući toj fotografiji počela je dobivati i veće uloge, a na kraju se uz Kate Jackson i Jill Munroe pojavila i u hit-filmu iz 1976. godine, "Charliejevi anđeli". Upravo Fawcett dominirala je filmom te je zahvaljujući toj ulozi dobila brojne pohvale od strane kritike i publike, a baza obožavatelja iz dana u dan joj je sve više rasla. Nakon što je forma filma prebačena i u seriju, Farrah se povukla, a naslijedila ju je Cheryl Ladd.

Brojne polemike su se provlačile u to vrijeme zbog njezina povlačenja sa serije, a svi su govorili kako je taj potez povukla zbog supruga Majorsa, koji je također u tom periodu bio velika zvijezda. Zbog pretrpanih rasporeda nisu se mogli viđati koliko su htjeli, a navodno je Farrah svoju karijeru stavila na čekanje zbog supruga.

Tijekom 70-ih i 80-ih godina nerijetko se fotografirala u toplesu, a postala je seks-simbol tog doba. Glumila je nakon toga u brojnim serijama i filmovima, a najviše je zbog karijere patio njezin brak s Majorsom. Nakon njihova razvoda, Farrah su mediji počeli povezivati s glumcem Ryanom O'Nealom. Par je sina Redmonda dobio 1985. godine, a dosta kasnije priznala je u jednom intervjuu da njezina veza s O'Neilom nije na stabilnim nogama. "Ponekad mi slomi srce, no zaslužan je i zbog činjenice da imam više samopouzdanja", rekla je glumica jednom prilikom. Par je prekinuo nakon što je Farrah svog partnera 1997. godine uhvatila u krevetu s glumicom Leslie Stefanson.

Nakon što su se razišli njezine prijateljice su u medijima pričale da ju je Ryan zlostavljao, no ona o tome nije puno pričala. Ponovno su postali par 2001. godine kada je rekla da mu je sve oprostila. U međuvremenu su lijepu glumicu povezivali s režiserom Jamesom Orrom, koji ju je također zlostavljao, a prekinuli su nakon tek nekoliko mjeseci zbog konstantnih svađa. Sve do svoje smrti službeno je bila s Ryanom O'Neilom, no Gregg Lott je kasnije tvrdio kako je sve bilo samo farsa te da je Farrah bila zaljubljena zapravo u njega, s s Ryanom je bila samo zbog medija. "O'Neil mi nije dopustio da vidim ljubav svog života pred njezinu smrt", rekao je Lott kasnije.

Fawcett su liječnici 2006. godine dijagnosticirali rak debelog crijeva. Karcinom je već bio u trećoj fazi, a borbu sa zloćudnom bolešću izgubila je 25. lipnja 2009. godine.