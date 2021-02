Ekipa serije I to mi je neki život

Gdje su danas glumci iz serije "I to mi je neki život" koja se emitarala samo jednu sezonu, ali je ispisala televizijsku povijest.

Američka serija "I to mi je neki život" postala je kultna nakon samo jedne emitirane i snimljene sezone i postala omiljena među mlađom populacijom, a od glavnih glumaca, tada još tinejdžera stvorila zvijezde.

Glavnu ulogu buntovne tinejdžerice Angele Chase odigrala je danas uspješna Claire Danes, dok je glavna muška uloga Jordana Catalana pripala glumcu i glazbeniku Jaredu Letu.

Danas 41-godišnja Claire karijeru je započela je s manjim televizijskim ulogama prije nego je dobila ulogu Angele koja ju proslavila i donijela joj prvi Zlatni globus u karijeri. Nakon toga gledali smo je u filmovima "Male žene", "Romeu u Juliju", "The Rainmarker", "Les Miserables","Brokedown Palace", "Igby Goes Down", "Terminator 3", "Obiteljski život" i "Zvjezdana prašina". Trenutačno je najpoznatija po ulozi Carrie Mathison u seriji "Homeland" za koju je nagrađena Emmyjem.

I 49-godišnji Jared je imao slične glumačke početke kao i Claire, a uloga Jordana bila je prva glavna koju je dobio, nakon nekoliko kratkih pojavljivanja u serijama 90-ih godina. Nakon toga je snimio niz filmova, među kojima su bila "Prefontaine", "Urban Legend", "Requiem for a Dream", "Panic Room" i "Mr. Nobody". Paralelno je radio i na glazbenoj karijeri s bendom Thirty Seconds to Mars s kojim je nedavno bio posjetio i Hrvatsku. 2013. godine osvojio je Oscara za ulogu u filmu "Dallas Buyers Club", nakon čega smo ga gledali kao Jokera u "Suicide Squad".

46-godišnja A.J. Langer svoju je karijeru započela još 80-ih godina prije nego je dobila ulogu Rayanne Graff u seriji "I to mi je neki život". Nakon toga se nastavila baviti glumom, a 2005. godine udala se za grofa od Devona Charlesa Courtenayea nakon čega je odlučila usporiti glumačku karijeru.

Danas 47-godišnjem Wilsonu Cruzu uloga Rickieja Vasqueza hit-seriji bila je prva koju je odigrao, i njegov lik je ušao u povijest kao jedan od prvih čija je homoseksualnost prikazana u udarnom terminu televizijskih programa, a ono što je zanimljivo je da se temeljio na Wilsonovu stvarnom životu.

"I ja sam bio izbačen iz kuće, baš na Božić kao i Rickie. Nakon što je ta epizoda prikazana nazvao me otac i rekao mi da trebamo razgovorati. Vjerojatno nikada ne bismo sjeli i u miru popričali da on nije pogledao seriju. Mislio sam da nikada neće prihvatiti moju seksualnost, ali zbog serije je uspio promijeniti mišljenje", izjavio je glumac za magazina People 2020. godine.

Glumicu Devon Odessu pamtimo kao Sharon Cherski, iliti Angelinu bivšu najbolju prijateljicu. I ona se nakon toga nastavila baviti glumom, a 2008. godina udala se Jeffa Baldingera, a tvorac serije koja ju je proslavila Winnie Holzman je održao obred vjenčanja. Osim njega na vjenčanju je bila prisutna i Claire Danes, s kojom je Devon ostala u jako dobrim odnosima. Danas živi i radi u Kaliforniji kao učiteljica glume i ima dvoje djece.

Njezin imenjak Devon Gummersall utjelovio je lik Briana Krakowa, pametnog klinca koji je bio zaljubljen u Angelu, a kasnije je priznao kako mu je i sama Claire bila simpatija.

"Da, bio sam zaluđen s Claire, ali ona to nije znala. Nismo imali nikakvih problema radi toga ili bilo čega sličnog, na kraju smo bili stvarno dobri prijatelji", izjavio je za Entertainment Weekly 2004. godine.

Devon se osim glume kasnije počeo baviti režiranjem i pisanjem, pa je tako režirao i dvije hit-epizode serije "Nashville".