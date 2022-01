Elena Šuran pobijedila je na prvom izboru za Miss Hrvatske 1992. godine, a danas živi mirnim obiteljskim životom i izbjegava medije.

Miss Hrvatske za Miss svijeta najstarije je hrvatsko natjecanje ljepote, a održava se od 1992. godine.

Krunu je tada odnijela Rovinjanka Elena Šuran, koja se upisala u povijest kao prva koja je na svjetskom izboru ljepote predstavljala Hrvatsku kao samostalnu državu.

"Izbor mi je okrenuo način života, preselila sam se u Zagreb, počela raditi u manekenstvu. Uvelike mi se promijenio način života", otkrila je Elena jednom prilikom za Dnevnik.hr, a tada se prisjetila i izbora za Miss svijeta.

"Vani je na svjetskom izboru vladao veliki interes za mene. Išla sam na intervjue, nisam mislila da će me toliko intervjuirati, ali prestižne televizijske kuće htjele su intervju s Miss Hrvatske. Bilo je to važno, bilo je super, bio je to pravi red, rad i disciplina", kazala je.

Nakon osvajanja titule Miss Hrvatske, Elena se bavila manekenstvom i neko je vrijeme boravila u Milanu, potom se posvetila televizijskoj karijeri, a pojavila se i u spotu grupe ET za pjesmu "Tek je 12 sati".

Danas je Elena obiteljska žena i od 1997. je u braku s bratom Borisa Banovića, Markom, s kojim ima troje djece, kćer Noemi te sinove Svena i Lovru. Javnost izbjegava i na društvenim mrežama ne dijeli svoje fotografije, ali je zato prošle godine osvanula na Instagramu još jedne bivše misice, Fani Čapalije.

"Danas živim obiteljski život, razvozim djecu, sva moja pažnja usmjerena je na njih, kud oni, tu i ja", ispričala je Elena za Dnevnik.hr prije nekoliko godina.

Kako je izgledala kada je postala Miss Hrvatske, pogledajte u našoj galeriji.

